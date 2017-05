Gabriel Fauré à Paris en 1896 (5/5)

Programmation musicale

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Dolly op 56 (12 janvier 1864 - révision 20 juin 1893, 1er anniversaire de Dolly) I. Berceuse

Claire Désert, Emmanuel Strosser, piano à 4 mains

Mirare MIR 190

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Dolly op 56 ("pour le 20 juin 1894", 2ème anniversaire de Dolly) II. Mi-a-ou

Claire Désert, Emmanuel Strosser, piano à 4 mains

Mirare MIR 190

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Dolly op 56 (1er janvier 1895) III. Le Jardin de Dolly

Claire Désert, Emmanuel Strosser, piano à 4 mains

Mirare MIR 190

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Dolly op 56 (1er janvier 1895) V. Tendresse

Claire Désert, Emmanuel Strosser, piano à 4 mains

Mirare MIR 190

♫ Ernest Reyer (1823-1909)

Sigurd (1884) Acte II. Air de Brunehilde "Salut splendeur du jour"

Régine Crespin, soprano, Orchestre Symphonique, direction Jésus Etcheverry

Accord 476072-2

♫ Charles-Edouard Lefebvre (1843-1917)

Suite pour quintette à vent n°1 op 57 (pub. 1884)

II. Allegretto scherzando

Le Concert impromptu

Pierre Verany PV 796044

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Istar, Variations symphoniques op 42 (1896)

Orchestre Philharmonique du Luxembourg, direction Emmanuel Krivine

Timpani 1C1101

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Sicilienne de Pelléas et Mélisande (d'abord dans la musique de scène pour le Bourgeois gentilhomme 1893)

Orchestre Philharmonique de Rotterdam, direction David Zinman

Philips 420707-2

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Shylock op 57 (1890) Final

Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 7479382

♫ Gioacchino Rossini (1792-1867)

Guillaume Tell (1829) Acte II. Sc. 2 Air de Mathilde "Sombres forêts"

Julia Lezhneva, soprano, Sinfonia Varsovia, direction Marc Minkowski

Naïve V 5221

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem (1888) IV. Pie Jesu

Rose Marie Mezac, soprano, Orchestre de chambre Bernard Thomas, direction Bernard Thomas

Forlane UCD 16536

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Thème et Variations (1895 - 1ère audition 10 décembre 96, Londres) Variations 2 et 3

Giulio Biddau, piano

Aparte AP026

♫ Gabriel Fauré (1845-1923)

Quatuor à cordes op 121

Quatuor Ebène

Virgin 519045 2

Liens

Le Figaro du 6 octobre 1896 (visite du tsar Nicolas II)

Le Figaro du 7 octobre 1896 (visite du tsar Nicolas II)

Le Figaro du 8 octobre 1896 (visite du tsar Nicolas II)

, © Henri Roger / Roger-Viollet

Visite du tsar de Russie Nicolas II. Le tsar avec le président Félix Faure. Paris, 1896. (Site Paris Images)

Bibliographie

Gabriel Fauré, Correspondance suivie de Lettres à Madame H., recueillies, présentées et annotées par Jean-Michel Nectoux, Fayard, 2015

Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré, la voix du clair obscur, Fayard, 2008

Jacques Bonnaure, Gabriel Fauré, Actes Sud Classica, 2017

Michel de Cossart, Une américaine à Paris, La princesse Edmond de Polignac et son salon (1865-1943), Plon, 1979

Myriam Chimènes, Mécènes et Musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIème République, Fayard 2004

Vincent Rollin, Charles Lenepveu (1840-1910) : une carrière musicale officielle et académique in "L’art officiel dans la France musicale au XIXe siècle". Colloque de l'Opéra-Comique, Avril 2010 sous la direction d’Alexandre Dratwicki et Agnès Terrier