Gabriel Fauré à Paris en 1896 (4/5)

Programmation musicale

♫ Ambroise Thomas (1811-1896)

Hamlet (1868) Acte IV. Air d'Ophélie "A vos jeux mes amis"

Janine Micheau, soprano, Orchestre des Concerts Lamoureux, direction Eugène Bigot (enrt 1946)

Forlane FOR17014-9

♫ Charles Lenepveu (1840-1910)

Ballade (1870)

Philip Sear, piano

♫ Théodore Dubois (1837-1924)

Symphonie n°2 en si mineur (1912) IV. Allegro con moto

Orchestre Philharmonique de Bruxelles, direction Hervé Niquet

Ediciones Singulares ES1018

♫ Théodore Dubois (1837-1924)

Suite en fa mineur (1917) IV. Allegro vivo

Cédric Tiberghien, piano, Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecosse, direction Andrew Manze

Hypérion CDA67931

♫ Charles-Marie Widor (1844-1937)

Symphonie n°3 op 69 (1895) Scherzo - Finale

Stefan Solyom Christian Schmitt, orgue, Orchestre symphonique de Bamberg, direction Stefan Solyom

cpo 777 678-2

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

La Bonne Chanson (1892) IV. J'allais par des chemins perfides

Bernard Kruysen, baryton, Noël Lee, piano

Valois V 4804

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Elégie (version orchestre v. 1896)

Anne Gastinel, violoncelle, Orchestre National de Lyon, direction Emmanuel Krivine

Valois V 4754

♫ Richard Wagner (1813-1883)

L'Or du Rhin (1854) Prélude

Orchestre du Festival de Bayreuth, direction Christian Thielemann

Opus Arte OA CD9001 D

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Leconte de Lisle (1818-1894)

Nell op 18 n°1 (1878)

Renée Fleming, soprano, Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 467697-2

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Quatuor op 45 (1885-86)

Nicholas Angelich, piano, Renaud Capuçon, violon, Gérard Caussé, alto, Gautier Capuçon, violoncelle

Virgin Classics 5099907087523

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Quatuor op 45 (1885-86) IV. Allegro molto

Ensemble Nash

CRD 3403

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Quintette op 89(1885-86) III. Allegro moderato

Jean Hubeau, piano, Quatuor Via Nova

Erato ECD 71563

Bibliographie

Gabriel Fauré, Correspondance suivie de Lettres à Madame H., recueillies, présentées et annotées par Jean-Michel Nectoux, Fayard, 2015

Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré, la voix du clair obscur, Fayard, 2008

Jacques Bonnaure, Gabriel Fauré, Actes Sud Classica, 2017

Michel de Cossart, Une américaine à Paris, La princesse Edmond de Polignac et son salon (1865-1943), Plon, 1979

Myriam Chimènes, Mécènes et Musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIème République, Fayard 2004

Vincent Rollin, Charles Lenepveu (1840-1910) : une carrière musicale officielle et académique in "L’art officiel dans la France musicale au XIXe siècle". Colloque de l'Opéra-Comique, Avril 2010 sous la direction d’Alexandre Dratwicki et Agnès Terrier

Liens

Lettre (autographe) de Gabriel Fauré à Théodore Dubois, fin août 1896

Lettre (autographe) de Gabriel Fauré à Théodore Dubois, 5 septembre 1896