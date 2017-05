Gabriel Fauré à Paris en 1896 (3/5)

Programmation musicale

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Albert Samain (1858-1900)

Soir (1894)

Elly Ameling, soprano, Dalton Baldwin, piano

EMI 7640822

♫ Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Symphonie n°1 en Mi bémol (1853) II. Marche-Scherzo

Orchestre Philharmonique du Kansai, direction Augustin Dumay

Onyx 4091

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

6ème Barcarolle (1895 - pub. 1896)

Marguerite Long, piano

Columbia COLC 76

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Albert Samain (1858-1900)

Pleurs d'or op 72 (1896)

Victoria de Los Angeles, soprano, Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, Gerald Moore, piano (enrt 1960)

EMI 5650652

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Valse-Caprice n°4 op 62 (1893-94 - créée le 2 mai 1896)

Jean-Claude Pennetier, piano

Mirare MIR 072

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

5ème Barcarolle (1894 - créée le 2 mai 1896)

Jean-Philippe Collard, piano

EMI 7626872

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Victor Hugo (1802-1885)

Le Papillon et la fleur op 1 n°1 (1861)

Elly Ameling, soprano, Dalton Baldwin, piano

EMI 7640802

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

Prison op 83 n°1 (1894 - publiée en 1896)

Bernard Kruysen, baryton, Noël Lee, piano

Valois V 4804

Documents audios

►Marguerite Long raconte sa première visite à Gabriel Fauré

(Enregistré à Paris en 1964 Collection : Français de notre temps. Microsillon N° 35. Sous le patronage de L'Alliance

Présentée par Marc Blancpain)

►Délibérations du Conseil de Paris, avril 1896 sur le projet de réseau de chemin de fer métropolitain de Fulgence Bienvenüe et d'Edmond Huet

Philippe Meyer, lecture

Le Chant du Monde 2741141

Liens

Photographie des Mains de Gabriel Fauré publié dans la Revue Internationale de Musique (Janvier 1911)

Explications de Mme de Thèbes, voyante et chiromancienne sur les mains de Fauré (document à télécharger en PDF, et voir p.738)

Bibliographie

Gabriel Fauré, Correspondance suivie de Lettres à Madame H., recueillies, présentées et annotées par Jean-Michel Nectoux, Fayard, 2015

Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré, la voix du clair obscur, Fayard, 2008

Jacques Bonnaure, Gabriel Fauré, Actes Sud Classica, 2017

Michel de Cossart, Une américaine à Paris, La princesse Edmond de Polignac et son salon (1865-1943), Plon, 1979

Myriam Chimènes, Mécènes et Musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIème République, Fayard 2004

Vincent Rollin, Charles Lenepveu (1840-1910) : une carrière musicale officielle et académique in "L’art officiel dans la France musicale au XIXe siècle". Colloque de l'Opéra-Comique, Avril 2010 sous la direction d’Alexandre Dratwicki et Agnès Terrier