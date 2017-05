Gabriel Fauré à Paris en 1896 (2/5)

Programmation musicale

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

Cinq Mélodies "de Venise" op 58 (1891) I. Mandoline

Karina Gauvin, soprano, Marc-André Hamelin, piano

Atma ACD2 2642

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Quatuor op 15 en ut mineur II. Scherzo

Arthur Rubinstein, piano, quatuor Paganini

RCA 09026 63023-2

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

Cinq Mélodies "de Venise" op 58 (1891) II. En sourdine

Karina Gauvin, soprano, Marc-André Hamelin, piano

Atma ACD2 2642

♫ Gabriel Fauré (1845-1923)

Sonate n°1 op 13 (1874-76) I. Allegro molto

Anne Queffélec, piano, Pierre Amoyal, violon

Erato STU 71195

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Sonate n°1 op 13 (1874-76) IV. Allegro quasi presto

Anne Queffélec, piano, Pierre Amoyal, violon

Erato STU 71195

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

Cinq Mélodies "de Venise" op 58 (1891) III. Green

Elly Ameling, soprano, Dalton Baldwin, piano

EMI 7640812

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

La Bonne Chanson (1892) II. Puisque l'aube grandit

Bernard Kruysen, baryton, Noël Lee, piano

Valois V 4804

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

La Bonne Chanson (1892) IX. L'hiver a cessé

Bernard Kruysen, baryton, Noël Lee, piano

Valois V 4804

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

La Bonne Chanson (1892) III. La lune blanche luit dans les bois

Suzanne Danco, soprano, Guido Agosti, piano

Testament SBT 1289

♫ Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

La Bonne Chanson (1892) V. J'ai presque peur, en vérité

Suzanne Danco, soprano, Guido Agosti, piano

Testament SBT 1289

Bibliographie

Gabriel Fauré,Correspondance suivie de Lettres à Madame H., recueillies, présentées et annotées par Jean-Michel Nectoux, Fayard, 2015

Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré, la voix du clair obscur, Fayard, 2008

Jacques Bonnaure, Gabriel Fauré, Actes Sud Classica, 2017

Michel de Cossart, Une américaine à Paris, La princesse Edmond de Polignac et son salon (1865-1943), Plon, 1979

Myriam Chimènes, Mécènes et Musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIème République, Fayard 2004

Vincent Rollin, Charles Lenepveu (1840-1910) : une carrière musicale officielle et académique in "L’art officiel dans la France musicale au XIXe siècle". Colloque de l'Opéra-Comique, Avril 2010 sous la direction d’Alexandre Dratwicki et Agnès Terrier