Gabriel Fauré à Paris en 1896 (1/5)

Programmation musicale

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Tantum Ergo op 47 n°2 (1888) pour baryton, ténor et orgue

Richard Duguay, ténor, Jean-François Lapointe, baryton, Richard Pare, orgue

Adès 202132

♫ Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Improvisation op 150 n°7 (1916-17, mais reprend des improvisations faites à la Madeleine avant 1877)

Vincent Genvrin, Orgue Cavaillé-Coll de La Madeleine, Paris

HORTUS 015

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Super Flumina Babylonis (1863)

Choeur de l'Orchestre de Paris, Orchestre de Paris, direction Paavo Järvi

Virgin Classics 50999 088470 2

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Cantique de Jean Racine op 11 (1865)

Ensemble Vocal Jean Sourisse, Vincent Warnier, orgue, direction Jean Sourisse

Syrius 141316

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Ave Maria op 67 n°2 (1894)

Ensemble Vocal de Lausanne, Marcelo Gianini, orgue, direction Michel Corboz

Mirare MIR 028

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Tantum ergo op 65 n°1 (1894) pour 3 voix d'enfants, choeur et orgue

Les Petits chanteurs de Ste Croix de Neuilly, Jean-François Hatton, orgue, direction François Polgar

Calliope CAL 9402

♫ Emmanuel Chabrier (1841-1894)

Valse romantique n°1 (1883) pour 2 pianos

Kathryn Stott, Elizabeth Burley, pianos

Unicorn DKP CD 9158

♫ Charles Gounod (1818-1893)

Requiem (1893) Dies Irae

Maîtrise des Hauts de Seine, Choeur d'enfants de l'opéra national de Paris, Orchestre Bernard Thomas, direction Francis Bardot

Forlane 16759

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem (version 1900) I. Introït

La Chapelle Royale, Orchestre des Champs-Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901771

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem (version 1900) VI. Libera me

Stephan Genz, baryton, La Chapelle Royale, Orchestre des Champs-Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901771

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem (version 1900) VII. In paradisum

La Chapelle Royale, Orchestre des Champs-Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901771

Bibliographie

Gabriel Fauré, Correspondance suivie de Lettres à Madame H., recueillies, présentées et annotées par Jean-Michel Nectoux, Fayard, 2015

Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré, la voix du clair obscur, Fayard, 2008

Jacques Bonnaure, Gabriel Fauré, Actes Sud Classica, 2017

Michel de Cossart,Une américaine à Paris, La princesse Edmond de Polignac et son salon (1865-1943), Plon, 1979

Myriam Chimènes, Mécènes et Musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIème République, Fayard 2004

Vincent Rollin, Charles Lenepveu (1840-1910) : une carrière musicale officielle et académique in "L’art officiel dans la France musicale au XIXe siècle". Colloque de l'Opéra-Comique, Avril 2010 sous la direction d’Alexandre Dratwicki et Agnès Terrier