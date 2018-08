1829, Frédéric Chopin crée les Variations en si bémol majeur sur Là ci darem la mano op.2

"Je n'ai pas été sifflé ! Soyez sans inquiétude pour moi et pour ma gloire. Avant mon entrée sur la scène, le régisseur du théâtre m'a tellement enhardi par ses paroles rassurantes, il a si bien su me distraire qu'au moment de me présenter au public je n'éprouvais presque plus de peur... Tous mes amis m'affirment n'avoir entendu que des éloges et me jurent n'avoir pas donné une seule fois le signal des applaudissements."

Frédéric Chopin (1829, lettre à ses parents)

Programmation musicale

Frédéric Chopin (1810-1849)

Variations en si bémol majeur sur Là ci darem la mano de Don Giovanni de Mozart op 2 (1827-28)

-Introduction

-Variation n°1

-Variation n°2

-Thème

Jan Lisiecki, piano, Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg, direction Krzysztof Urbansky

DGG 4796824

Frédéric Chopin (1810-1849)

Rondeau à la Mazur (1826)

Daniil Trifonov, piano

Decca 476 4347

John Field (1782-1837)

Concerto n°5 en Ut majeur H 39 (1815) I. Allegro moderato

Miceal O'Rourke, piano, London Mozart Players, direction Matthias Bamert

Chandos CHAN 10468(4) X

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Don Giovanni (1787) Acte I. Duo Don Juan - Zerline "Là ci darem la mano"

Eberhard Wächter, baryton, Graziella Sciutti, soprano, Philharmonia Orchestra, direction Carlo Maria Giulini

EMI 7630782

Frédéric Chopin (1810-1849)

Variations en si bémol majeur sur Là ci darem la mano de Don Giovanni de Mozart op 2 (1827-28)

-Variation n°4

-Variation n°5

-(finale) Alla polacca

Jan Lisiecki, piano, Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg, direction Krzysztof Urbansky

DGG 4796824