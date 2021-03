François-Joseph Gossec, une ascension sous les Lumières

Jusqu'en 1789, Gossec connaît une magnifique ascension en tant que compositeur. Mais il sera considéré comme démodé sous le consulat et l'Empire. Mais L'irrésistible ascension de Gossec se montre très intéressante en tant que témoignage des goûts musicaux d'alors.

Un symphoniste de premier ordre

Dès ses 6 symphonies op. 3, Gossec montre un grand intérêt au genre. Symphoniste prolixe, il mêle à leur composition des fondations d'orchestre (L'Orchestre des Amateurs, un des plus réputés d'Europe alors), intègre les dernières innovations (introduction des clarinettes), dirige les grandes symphonies récentes (Haydn), et s'attire les grâces des mécènes par des oeuvres de plus grande envergure (La Messe des Morts). A la veille de la Révolution Française, il est le compositeur à suivre.

Programmation musicale

François-Joseph Gossec (1734-1829)Symphonie op 3 n°6 (1756) I. Allegro

Concerto Köln

Capriccio 10280

François-Joseph Gossec (1734-1829)Symphonie en Fa majeur op. 4 n°3 (1758) I. Allegro

Académie de chambre allemande de Neuss, direction Simon Gaudenz

CPO5552632

François-Joseph Gossec (1734-1829)Symphonie en ré mineur op. 4 n°6 (1758) IV. Presto

Académie de chambre allemande de Neuss, direction Simon Gaudenz

CPO5552632

François-Joseph Gossec (1734-1829)Symphonie en Mi bémol majeur op 8 n°1 (1765)

Les Agrémens, direction Guy van Waas

Ricercare RIC 263

François-Joseph Gossec (1734-1829)Missa pro defunctis (1760) Dies irae - Mors stupebit

Arnaud Richard (baryton-basse), Ensemble Les Siècles, direction François-Xavier Roth

Disponible sur YouTube

François-Joseph Gossec (1734-1829)Missa pro defunctis (1760) Dies irae - Tuba Mirum Arnaud Richard (baryton-basse), Ensemble Les Siècles, direction François-Xavier Roth

Disponible sur YouTube

François-Joseph Gossec (1734-1829)Symphonie en Ré majeur op 13 n°3 "La Chasse" (1773) IV. Tempo di caccia

Concerto Köln

Capriccio 67 073

François-Joseph Gossec (1734-1829)Thésée (1782) Acte I Sc 9. Choeur "Que la guerre sanglante passe en d'autres états"

Choeur de chambre de Namur, Les Agrémens, direction Guy van Waas

Ricercar RIC 337

François-Joseph Gossec (1734-1829)Thésée (1782) Acte IV. Air de Médée "Ma rivale triomphe"

Véronique Gens (soprano), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Virgin classics 5099907092725