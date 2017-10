François Couperin à Paris en 1730 (5/5)

" Il y a environ trois ans que ces pièces sont achevées ; Mais comme ma santé diminue de jour en jour, mes amis m'ont conseillé de cesser de travailler et je n'ai pas fait de grands ouvrages depuis.

Je remercie le Public de l'applaudissement qu'il a bien voulu leur donner jusqu'ici ; Et je crois en mériter une partie par le zèle que j'ai eu à lui plaire. Comme personne n'a guère plus composé que moi, dans plusieurs genres, j'espère que ma Famille trouvera dans mes Portefeuilles de quoi me faire regretter, si les regrets nous servent à quelque chose après la Vie, mais il faut du moins avoir cette idée pour tâcher de mériter une immortalité chimérique où presque tous les Hommes aspirent. "

François Couperin, préface du 4ème Livre de Pièces pour clavecin (1730)

Programmation musicale

François Couperin (1678-1733)

Les Nations Deuxième Ordre L'Espagnole (1726) Sonade

Les Ombres, Margaux Blanchard et Sylvain Sartre, direction

Ambronay AMY035

Marin Marais (1656-1728)

Alcyone (1706) Ouverture

Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Musifrance 2292-45522-2

André Cardinal Destouches (1672-1749)

Le Carnaval et la Folie (1703) Air pour les Dieux

Ensemble baroque de Limoges, direction Jean-Michel Hasler

Lyrinx LYR 069

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)

Pirame et Thisbé (1726) Prologue Sc1.

Ensemble Stradivaria, Choeur de l'Académie baroque, direction Daniel Cuiller

Mirare MIR 058

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)

Pirame et Thisbé (1726) Prologue Sc2.

Ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller

Mirare MIR 058

Pancrace Royer (1705-1755)

Pyrrhus (création Opéra de Paris 26 octobre 1730) Ouverture

Les Enfants d'Apollon, direction Michael Greenberg

Alpha 953

Pancrace Royer (1705-1755)

Pyrrhus (création Opéra de Paris 26 octobre 1730) Prologue Sc.3 "France, quel est pour toi ce fortuné moment ?"

Christophe Gautier, basse, Les Enfants d'Apollon, direction Michael Greenberg

Alpha 953

Michel-Richard Delalande(1657-1726)

Motet Confitebor tibi Domine (1699) III. Magna opera Domini

Les Art Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMC 901351

Jean-Joseph Mouret (1682-1738)

Les Amours de Ragonde (1714) Acte II. Premier Air des Lutins

Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Erato Musifrance MUFR 2292-45823-2

François Couperin (1668-1733)

Premier Livre de Pièces de Clavecin (1713) Deuxième Ordre. Les Idées heureuses (Tendrement, sans lenteur)

Olivier Baumont, clavecin Emile Jobin, d'après un modèle français du XVIIème siècle

Erato Musifrance 0630-10694-2

