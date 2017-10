François Couperin à Paris en 1730 (4/5)

" Il y a environ trois ans que ces pièces sont achevées ; Mais comme ma santé diminue de jour en jour, mes amis m'ont conseillé de cesser de travailler et je n'ai pas fait de grands ouvrages depuis.

Je remercie le Public de l'applaudissement qu'il a bien voulu leur donner jusqu'ici ; Et je crois en mériter une partie par le zèle que j'ai eu à lui plaire. Comme personne n'a guère plus composé que moi, dans plusieurs genres, j'espère que ma Famille trouvera dans mes Portefeuilles de quoi me faire regretter, si les regrets nous servent à quelque chose après la Vie, mais il faut du moins avoir cette idée pour tâcher de mériter une immortalité chimérique où presque tous les Hommes aspirent. "

François Couperin, préface du 4ème Livre de Pièces pour clavecin (1730)

Programmation musicale

François Couperin (1668-1733)

Quatrième Livre de Pièces de Clavecin (pub.1730) Vingt unième Ordre. III. La Couperin

Blandine Verlet, clavecin (voir sur Diabolo s'il y a la mention du clavecin)

Naïve E 3003

François Couperin (1668-1733)

Troisième Leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint (1713?)

Montserrat Figueras, Maria-Cristina Kiehr, soprano, Pierre Hantaï, orgue, Jordi Savall, viole de gambe, Rolf Lislevand, théorbe

Auvidis V 4640

Marin Marais (1756-1728)

Folies d'Espagne

Ensemble La Rêveuse, Sophie Watillon, basse de viole

Alpha ALPHA 036

Jean-Henry d'Anglebert (1628-1691)

Père de Jean-Baptiste-Henry d'Anglebert (1662-1735) ordinaire de la chambre du Roi

Suite n°1 en Sol majeur (pub. 1689) Courante n°2

Céline Frisch, clavecin d'Emile Jobin d'après Vincent Tibaut

Alpha ALPHA 074

François Couperin (1668-1733)

Second Livre de Pièces de Clavecin (1616-17) Les Baricades mistérieuses

Christophe Rousset, clavecin Couchet-Taskin Anvers, 1671

Harmonia Mundi HMC 901447/49

François Couperin (1678-1733)

Messe à l'usage des couvents (1690) Elévation. Tierce en taille

Aude Heurtematte, grand orgue de l'église Saint Gervais à Paris

ZZT090403

François Couperin (1678-1733)

Les Nations Premier Ordre La Françoise (1726) Passacaille ou Chaconne

Les Ombres, Margaux Blanchard et Sylvain Sartre, direction

Ambronay AMY035

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Fa majeur op 6 n°12 (pub 1714) Allegro

Amandine Beyer, violon et direction, Gli incogniti

Zig Zag ZZT327

Bibliographie, liens, vidéos…

François Couperin par Jean-Joseph-Bonaventure Laurens d'après André Bouys © BNF / Gallica