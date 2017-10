François Couperin à Paris en 1730 (3/5)

" Il y a environ trois ans que ces pièces sont achevées ; Mais comme ma santé diminue de jour en jour, mes amis m'ont conseillé de cesser de travailler et je n'ai pas fait de grands ouvrages depuis.

Je remercie le Public de l'applaudissement qu'il a bien voulu leur donner jusqu'ici ; Et je crois en mériter une partie par le zèle que j'ai eu à lui plaire. Comme personne n'a guère plus composé que moi, dans plusieurs genres, j'espère que ma Famille trouvera dans mes Portefeuilles de quoi me faire regretter, si les regrets nous servent à quelque chose après la Vie, mais il faut du moins avoir cette idée pour tâcher de mériter une immortalité chimérique où presque tous les Hommes aspirent. "

François Couperin, préface du 4ème Livre de Pièces pour clavecin (1730)

Programmation musicale

François Couperin (1668-1733)

Concerts Royaux (1722) 2ème Concert. III. Air tendre

Le Parlement de musique, direction Martin Gester

Accord 465676-2

François Couperin (1668-1733)

Pièces pour clavecin Livre III 17ème Ordre (1722) La Superbe ou La Forqueray

Blandine Rannou, clavecin Andreas Ruckers 1636) ravalé par Henri Hemsch

Zig Zag ZZT 040401

François Couperin (1668-1733)

Pièces pour clavecin Livre III 17ème Ordre (1722) La Superbe ou La Forqueray (transcription pour la viole)

Rainer Zipperling, Sofia Diniz, violes de gambe, Pieter-Jan Belder, clavecin

Aeolus AE10266

Antoine Forqueray (1672-1745)

Suite n°1 en ré mineur (pub. en 1747) VI. La Couperin

Musicall Humors, Julien Leonard, basse de viole, Thomas Dunford, théorbe, François Guerrier, clavecin

Muso MU-001

François Couperin (1668-1733)

Pièces pour viole (1728) Suite n°2. III. Pompe funèbre

Rainer Zipperling, Sofia Diniz, violes de gambe, Pieter-Jan Belder, clavecin

Aeolus AE10266

François Couperin (1668-1733)

Pièces pour viole (1728) Suite n°2. IV. La Chemise blanche

Rainer Zipperling, Sofia Diniz, violes de gambe, Pieter-Jan Belder, clavecin

Aeolus AE10266

Michel-Richard Delalande (1657-1726)

Te Deum (1684) In te Domine speravi

Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMC 901351

Michel-Richard Delalande (1657-1726)

Symphonie pour les Soupers du Roy

Elbipolis Barockorchester Hamburg, direction Jürgen Gross

Challenge Classics CC72664

François Collin de Blamont (1790-1760)

Circé (1729-1736) Troisième Air "Ce n'est pas par effort qu'on aime"

Mélodie Ruvio, mezzo-soprano, Les Ombres

Ambronay AMY301

François Collin de Blamont (1790-1760)

Circé (1729-1736) Deuxième récitatif "C'est ainsi qu'en regrets"

Mélodie Ruvio, mezzo-soprano, Les Ombres

Ambronay AMY301

Jean-Féry Rebel (1666-1747)

Caprice (1711)

Orchestre Pratum Integrum, direction Pavel Serbin

Caro Mitis CM 0052005

Jean-Féry Rebel (1666-1747)

Les Caractères de la Danse (1715) Gigue, Rigaudon, Passepied, Gavotte, Sonate I

Orchestre Pratum Integrum, direction Pavel Serbin

Caro Mitis CM 0052005

Bibliographie, liens, vidéos…

François Couperin par Jean-Joseph-Bonaventure Laurens d'après André Bouys © BNF / Gallica