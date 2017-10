François Couperin à Paris en 1730 (2/5)

" Il y a environ trois ans que ces pièces sont achevées ; Mais comme ma santé diminue de jour en jour, mes amis m'ont conseillé de cesser de travailler et je n'ai pas fait de grands ouvrages depuis.

Je remercie le Public de l'applaudissement qu'il a bien voulu leur donner jusqu'ici ; Et je crois en mériter une partie par le zèle que j'ai eu à lui plaire. Comme personne n'a guère plus composé que moi, dans plusieurs genres, j'espère que ma Famille trouvera dans mes Portefeuilles de quoi me faire regretter, si les regrets nous servent à quelque chose après la Vie, mais il faut du moins avoir cette idée pour tâcher de mériter une immortalité chimérique où presque tous les Hommes aspirent. "

François Couperin, préface du 4ème Livre de Pièces pour clavecin (1730)

Programmation musicale

François Couperin (1668-1733)

Apothéose de Lully (1725) III. La Paix du Parnasse - Vivement

Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Aparté AP130

Tomaso Albinoni (1671-1705)

Sonate pour violon basse de viole et clavecin en sol minop 6 n°2 (pub. vers 1712) IV. Allegro

Harmonia Urbis, direction et clavecin Marco Silvi

Arcana 125904

François Couperin (1668-1733)

Concerts Royaux (1722) 3ème Concert. VII. Chaconne légère

Le Parlement de musique, direction Martin Gester

Accord 465676-2

François Couperin (1668-1733)

Concerts Royaux (1722) 4ème Concert.

Le Parlement de musique, direction Martin Gester

Accord 465676-2

François Couperin (1678-1733)

Messe à l'usage des couvents (1690) Gloria. Trio. Les Dessus sur la tierce et la basse sur la trompette. 7ème couplet

Aude Heurtematte, grand orgue de l'église Saint Gervais à Paris

ZZT090403

François Couperin (1678-1733)

Motet Qui dat nivem (1703)

Sandrine Piau, soprano, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Fnac Music 592244

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Armide (1686) Acte IV. Sc 2.

Marie-Claude Chappuis, Lucinde, Ciryl Auvity, le Chevalier Danois, Etienne Bazola, Ubalde

Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Aparté AP135D

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Acis et Galatée (1686) Air de Galatée

Sandrine Piau, soprano, Les Paladins, direction Jérôme Corréas

Naïve OP 30532

François Couperin (1678-1733)

Quatre versets d'un motet composés et chantés de l'ordre du roy (1703) Tabescere me fecit

Sandrine Piau, Caroline Pelon, sopranos, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Fnac Music 592244

François Couperin (1678-1733)

Quatre Versets d'un motet composé par ordre du Roy, (1703) No. 3, "Adolescentulus sum ego" (First Dessus)

Sandrine Piau, soprano, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Fnac Music 592244

Bibliographie, liens, vidéos…

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, des liens, et des découvertes....

François Couperin par Jean-Joseph-Bonaventure Laurens d'après André Bouys © BNF / Gallica