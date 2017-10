François Couperin à Paris en 1730 (1/5)

" Il y a environ trois ans que ces pièces sont achevées ; Mais comme ma santé diminue de jour en jour, mes amis m'ont conseillé de cesser de travailler et je n'ai pas fait de grands ouvrages depuis.

Je remercie le Public de l'applaudissement qu'il a bien voulu leur donner jusqu'ici ; Et je crois en mériter une partie par le zèle que j'ai eu à lui plaire. Comme personne n'a guère plus composé que moi, dans plusieurs genres, j'espère que ma Famille trouvera dans mes Portefeuilles de quoi me faire regretter, si les regrets nous servent à quelque chose après la Vie, mais il faut du moins avoir cette idée pour tâcher de mériter une immortalité chimérique où presque tous les Hommes aspirent. "

François Couperin, préface du 4ème Livre de Pièces pour clavecin (1730)

Programmation musicale

François Couperin (1668-1733)

La Visionnaire, Livre IV, 25ème Ordre (pub. 1730)

Blandine Verlet, clavecin Henri Hemsch de 1751 (collection Frédérick Haas, tempérament 18ème siècle Anthony Sidey en la 403)

Aparté AP036

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Ballet Royal de la Nuit (1653) Ouverture

Musica Antiqua Köln, direction Reinhardt Goebel

DGG 463446-2

François Couperin (1668-1733)

La Princesse Marie, suivie de Air dans le goût polonais, Livre IV, 20ème Ordre (pub. 1730)

Christophe Rousset, clavecin Johannes Rückers du Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel

Harmonia Mundi HMC 901445/46

François Couperin (1668-1733)

Messe pour les paroisses (1690) Offertoire sur les grands jeux

Michel Bouvard, grand orgue Isnard, 1775, de St-Maximin-la-Ste-Baume

Diapason 71

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Miserere (avant 1712)

Sophie Karthauser, soprano, Ensemble Correspondances, direction Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMC602206

François Couperin (1668-1733)

Messe pour les paroisses (1690) Gloria. Duo sur les tierces Domine Deus

Michel Bouvard, grand orgue Isnard, 1775, de St-Maximin-la-Ste-Baume

Diapason 71

François Couperin (1668-1733)

Messe pour les paroisses (1690) Gloria. Domine Deus Rex caelestis Dialogue sur les trompettes clairon et tierces

Michel Bouvard, grand orgue Isnard, 1775, de St-Maximin-la-Ste-Baume

Diapason 71

François Couperin (1668-1733)

La Tendre Fanchon, Livre I, 5ème Ordre (pub. 1713)

Blandine Verlet, clavecin Pierre Donzelague (1716)

Naïve E 3003

François Couperin (1668-1733)

La Steinquerque (vers 1712)

Les Dominos, direction et violon Florence Malgoire

Ricercar RIC 330

François Couperin par Jean-Joseph-Bonaventure Laurens d'après André Bouys © BNF / Gallica