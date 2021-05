Francesca Caccini, première à l'opéra

En 1625, Francesca Caccini, fille de Giulio, donne la première de son opéra "La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina" à la Villa di Poggio Imperiale de Florence. C'est le premier opéra composé par une femme, moins de 20 ans après l'Orfeo de Monteverdi.

Une compositrice précurseure

Francesca Caccini (1587- après 1641) fut l'une des rares femmes compositrices de son temps à être reconnue comme telle par ses contemporains. Solidement formée par son père Giulio au chant (elle chante lors de la création d'Euridice de Jacopo Peri devant la Cour et sera toute sa vie une chanteuse renommée) et à la composition elle se met très tôt à l'écriture des oeuvres vocales et scéniques - elle stupéfie l'Italie par son talent compositionnel dès l'âge de 20 ans. La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina, créé en 1625, est son seul opéra à nous être parvenu entier, en même temps d'être le premier composé par une femme. Son talent se retrouve aussi dans son Premier Livre de Musique à 1 ou 2 voix où se voit l'influence de Monteverdi.

