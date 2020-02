Fontainebleau, 1697 : Issé d'André Cardinal Destouches

Issé est l'oeuvre d'un compositeur à peine âgé de 25 ans . Cette "Pastoral héroïque", une des premières oeuvres de Destouches, tape dans l'oreille d'un certain Louis XIV qui fera tout pour que l'oeuvre soit créé avec des décors et des costumes somptueux.

André Cardinal Destouche dans le mille

C'est un bien jeune compositeur qui est l'auteur de Issé, l'oeuvre présentée ce jour en version de concert devant le roi et la cour. Il s'appelle André Cardinal Destouches, et son opéra. Il a 25 ans. C'est son premier opéra, c'est même l'une de ses premières œuvres tout court ! Avant, il a donné à peine quelques airs publiés chez Ballard. Quel honneur pour lui de se trouver devant le roi pour faire entendre sa musique, il est certain qu'il est tout ébaubi et n'en revient pas lui-même.

La bonté avec laquelle Vostre Majesté a déjà entendu une partie de cet ouvrage, luy a fait une réputation bien au-dessus de mes espérances.

Il semble que le Roi a été tout à fait ravi des extraits d'Issé qu'il a entendu à Fontainebleau le 7 octobre 1797. A tel point qu'il a voulu que la pièce soit représentée en décors et costumes pour le mariage de son petit-fils Louis, duc de Bourgogne au mois de décembre suivant à Trianon. A cette occasion, le jeune compositeur écrit une dédicace au Roi : "La bonté avec laquelle Vostre Majesté a déjà entendu une partie de cet ouvrage, luy a fait une réputation bien au-dessus de mes espérances. Je ne sçay si le Prologue et la dernière Feste que j'y ay ajoutez par ses Ordres mériteront le même sort. Je ne présume point assez de moi pour oser l'espérer; mais au moins puis-je assurer V. M. que j'y ay travaillé avec plus de zèle et d'application qu'à tout le reste"

Programmation musicale

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Ouverture

Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Prologue. Sc 2. Bruit de guerre "Quels sons ! Quel bruit soudain" Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte I Sc 1. Air d'Apollon "Quand on a souffert" Mathias Vidal, Apollon (sous les traits du berger Philémon), Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte I Sc 3. Air d'Issé "Heureuse paix, tranquille indifférence" Judith van Wanroij, Issé, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte I Sc 5. Choeur "Aimez, aimez, ne soyez plus rebelles" Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte I Sc 5. Passepied Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte II Sc 1. Air d'Issé "Amour, laisse mon coeur en paix" Judith van Wanroij, Issé, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte II Sc 2. Issé, Apollon. Récit "Belle nymphe, arrêtez" Judith van Wanroij, Issé, Mathias Vidal, Apollon, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte II Sc 3. Duo Pan, Doris "Il faut traiter l'amour de jeu" Matthieu Lécroart, Pan, Chantal Santon-Jeffery, Doris, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte III. Sc 1. Hylas "Sombres déserts" Thomas Dolié, Hylas, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte III. Sc 4 Air du grand prêtre "Ministres vénérés" Etienne Bazola, le Grand Prêtre, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte III. Sc 4 Air du grand prêtre "Mais déjà chaque branche", Air de l'Oracle "Issé doit s'enflammer" Etienne Bazola, le Grand Prêtre, Stephen Collardelle, l'Oracle, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747) Issé (1697-1724) Acte III. Sc 4 Air du grand prêtre "Mais déjà chaque branche", Air de l'Oracle "Issé doit s'enflammer"

Etienne Bazola, le Grand Prêtre, Stephen Collardelle, l'Oracle, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747) Issé (1697-1724)

Stéphen Collardelle, Le Sommeil, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747) Issé (1697-1724) Acte V. Sc 1. Air de Doris "Chantez, oiseaux, que votre sort est doux !"

Chantal Santon-Jeffery, Doris, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533

André Cardinal Destouches (1672-1747)Issé (1697-1724) Acte V. Sc 4. Choeur final "Que tes plaisirs sont doux !" Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY0533