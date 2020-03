1962 à Moscou : La Chaconne de Sofia Goubaidoulina

La question fondamentale pour les artistes de ma génération est celle de la liberté. La pensée libérée. Et cela, il nous a fallu le conquérir, l'arracher lambeau par lambeau avec nos ongles. Vous croyez que je me suis retrouvée sur cette liste noire à cause de ma musique ? Pensez-vous ! C'est à cause de mes yeux. Personne ne s'intéressait à ce que je composais, je pense qu'aucun dirigeant n'en a même jamais entendu une seule note, mais ils avaient vu mes yeux avides de liberté."Sofia Goubaidoulina