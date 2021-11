Fernande Decruck, la compositrice et le saxophone

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire de la compositrice Fernande Decruck (1896-1954) et de son lien si particulier avec le saxophone.

Le saxophone dans tous ses états

La redécouverte de la musique des compositrices va bon train, mais elle prend parfois des voies inattendues ! Celle de Fernande Decruck, par exemple, doit tout à un instrument : le saxophone.

Pour retracer l’histoire de cette incroyable redécouverte, il nous faut remonter en 1954, cette année-là Marcel Mule, professeur de saxophone au Conservatoire de Paris, commence une série d'enregistrements : six disques pour la firme Selmer associée au label Decca. L'ensemble passe en revue le répertoire de ce grand saxophoniste, et c'est aujourd'hui un témoignage important de son interprétation. Dans le programme du premier volume, il intègre une petite pièce de Fernande Decruck, en deux parties, Andante et Fileuse. Pendant près de cinquante ans, ce disque de Marcel Mule a été le seul témoignage audible de la musique de Fernande Decruck.

Puis, en 2001 et 2002, sans se concerter, deux saxophonistes publient chacun un disque qui contient la Sonate en ut # de la compositrice, Nicolas Prost et Claude Delangle. La Sonate a déjà été jouée quelquefois depuis les années 80 dans des congrès de saxophone, elle a donc été entendue par quelques spécialistes. Mais après la publication des deux CD, soudain l'œuvre va rencontrer une forte popularité, et vingt ans après, on en trouve au moins une vingtaine d'enregistrements. Cette sonate est restée longtemps la seule œuvre connue de cette compositrice.

Mais les saxophonistes piqués de curiosités se sont mis à enquêter sur notre compositrice. Après avoir interrogé famille, éditeurs et bibliothèques , il est apparu qu'il y avait d'autres œuvres de la même musicienne, dont une quarantaine dédiées au saxophone, en solo avec piano, en duo, en quatuor, ou même avec orchestre…

Programmation musicale

Fernande Decruck (1896-1954)

Andante et Fileuse (dédié à Marcel Mule) I. Andante

Marcel Mule, saxophone alto, Marthe Pellas-Lenom, piano

OSSIA 1005/2

Fernande Decruck (1896-1954)

Sonate en ut # pour saxophone alto et piano (1943) I. Très modéré, expressif

Claude Delangle, saxophone alto, Odile Delangle, piano

Bis CD-1130

Fernande Decruck (1896-1954)

Trio Capriccio (1939)

Trio Reeds Amis

Reeds Amis (5 mai 2017)

Fernande Decruck (1896-1954)

Pièces françaises (1943) VIII. Toccata

Michael Duke, saxophone alto, Davis Howie, piano

Saxophone Classics CC4002

Marcel Dupré (1886-1971)

Symphonie pour orgue n°2 en ut dièse mineur op 26 (1929) I. Preludio

Gillian Weir, orgue Hradetzky du Royal Northern College of Music

DECCA4818742

Fernande Decruck (1896-1954)

Pavane pour quatuor de saxophones (1933)

Quatuor Ellipsos

NoMadMusic NMM088

Fernande Decruck (1896-1954)

Saxophonie (1934) III. Tempo di jazz

Quatuor Ellipsos

NoMadMusic NMM088

Fernande Decruck (1896-1954)

The Red Sax (5 août1934)

Jean-Pierre Baraglioli, saxophone alto, Florian Boutin, piano

Dapheneo A 510

Fernande Decruck (1896-1954)

Variations Saxophoniques (1939) IX. Agitato e tumultuoso

Quatuor Ellipsos

NoMadMusic NMM088

Fernande Decruck (1896-1954)

Danses autour du monde (1943) III. Cambodge

Michael Duke, saxophone alto, Davis Howie, piano

Saxophone Classics CC4002

Fernande Decruck (1896-1954)

Trio pour harpe, flûte et basson (date inconnue) III. Invention

Trio Lotman (enregistré le 24 avril 1954)

Fernande Decruck (1896-1954)

Sonate en ut # pour saxophone alto et piano (1943) IV. Nocturne et Final

Claude Delangle, saxophone alto, Odile Delangle, piano

Bis CD-1130