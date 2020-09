Federico Mompou, un musicien assez... taiseux !

Le catalan Federico Mompou, musicien du silence, a reflété dans ses compositions, souvent pour piano, son tempérament discret et timide, imprégnées de souvenirs d'enfance et de mélodies lapidaires.

Le taiseux de la Musique

"Je cherche à exprimer l'idée d'une musique qui serait la voix même du silence. La musique gardant pour soi sa voix callada, c'est-à-dire qui se tait pendant que la solitude se fait musique." Tels sont les mots de Federico Mompou (1893-1987) à propos de son recueil Musica Callada. Grand timide, sa musique se passe de mots et se circonscrit au piano, dans un style dépouillé, éloigné des oeuvres plus tumultueuses de sa jeunesse.

Mompou et le piano

Si Mompou compose avant tout pour le piano, c'est parce qu'il ne possède pas l'audition interne, et qu'il ne peut pas composer à la table, sans piano. Il lui faut le contact du doigt avec la touche, et de l'oreille avec le son.

Mais le piano n'est pas qu'une nécessité pour lui. Il aime sa sonorité particulière, et lui donne ses plus belles pièces, d'un style sobre. Malgré son minimalisme revendiqué, Mompou demeure un pianiste de la lignée de Chopin, de Debussy et de Scriabine.

Programmation Musicale

Federico Mompou (1893-1987)Música Callada Livre I (1959) I. "Angelico" Javier Perianes, piano

Harmonia Mundi HMI987070

Federico Mompou (1893-1987)Música Callada Livre I (1959) V. (Legato metallico) Javier Perianes, piano

Harmonia Mundi HMI987070

Federico Mompou (1893-1987)Impresiones intimas (1911-1914) V. Pajaro triste (Oiseau triste) Alicia de Larrocha, piano

Decca 4834151

Federico Mompou (1893-1987)Impresiones intimas (1911-1914) IX. Gitano Alicia de Larrocha, piano

Decca 4834151

Federico Mompou (1893-1987)

Cants magics (1917-19) II. Obscur Federico Mompou, piano

Ensayo ENY-CD-3426

Federico Mompou (1893-1987)Cants magics (1917-19) V. Calma Federico Mompou, piano

Ensayo ENY-CD-3426

Federico Mompou (1893-1987)Variations pour piano sur un thème de Chopin (1938-57) Thème (Prélude op 28 n°7 en La Majeur) Daniil Trifonov, piano

DGG 4797519

Federico Mompou (1893-1987)Variations pour piano sur un thème de Chopin (1938-57) Variations 1 (Tranquillo) et 2 (Gracioso) Daniil Trifonov, piano

DGG 4797519

Federico Mompou (1893-1987)

Prélude VI (1930) pour la main gauche Federico Mompou, piano

Ensayo ENY-CD-3452

Federico Mompou (1893-1987)Paisajes (1942-60) II. El Lago

Federico Mompou, piano

Ensayo ENY-CD-3426

Federico Mompou (1893-1987)Les Impropères (1963) V. Quid ultra debui facere tibi"

Cor de Valencia, Orchestre de chambre du Théâtre Lliure, direction Josep Pons

Harmonia Mundi HMC 901482

Federico Mompou (1893-1987)Charmes (1920-21) III. Pour inspirer l'amour

Federico Mompou, piano

Ensayo ENY-CD-3418

Federico Mompou (1893-1987)Musica callada Livre IV (1967) Pièce 28 (dernière)

Federico Mompou, piano

Ensayo ENY CD 3462