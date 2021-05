Eugène Scribe, un dramaturge à l'Opéra (3/3)

3e et dernier épisode de notre série dédiée à Eugène Scribe. Musicopolis aborde ici l'apogée de la carrière du grand librettiste, faisant la pluie et le beau temps à l'Opéra. Il collabore avec de grands compositeurs, tout en impressionnant par sa formidable puissance de travail

La fortune d'un Académicien

A force de prolixité - 8 pièces représentées dans la seule année de 1834 - et de brio, Scribe est élu à l'Académie Française, distinction qui l'étonne et qui ne changera pas son attitude. Lassé d'une frange de la critique qui le taxe de facilité et de versatilité, il songe à prendre du recul mais continue finalement son impressionnante production de livrets. C'est à cette période qu'il signe ses livrets les plus célèbres : La Juive, Le Prophète, Les Huguenots. En 1864, L'Africaine, ne sera représenté qu'à titre posthume.

Programmation musicale

Fromental Halévy (1799-1862) / Eugène Scribe (1791-1861)La Juive (1835) Acte I. Introduction

Philharmonia Orchestra, direction Antonio de Almeida

Philips 420190-2

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) / Eugène Scribe (1791-1861)Les Huguenots (1836) Acte V. Sc 2. Choeur

Ambrosian Opera Chorus, New Philharmonia Orchestra, direction Richard Bonynge

Decca 430549-2

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) / Eugène Scribe (1791-1861)Les Huguenots (1836) Acte V. Sc 2. "Abjurez huguenots"

Françoise Pollet (Valentine), Richard Leech (Raoul), Nicolas Ghiuzelev (Marcel), Choeur de l'Opéra National de Montpellier, Orchestre Philharmonique de Montpellier, direction Cyril Diederich

Musifrance 2292-45027-2

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) / Eugène Scribe (1791-1861)Le Domino noir (1837) Acte III. Air d'Angèle "Ah quelle nuit"

Fanely Revoil (soprano), Orchestre sous la direction de Marcel Cariven (enregistré en 1933)

Forlane FOR17014-1

Gaetano Donizetti (1797-1848) / Eugène Scribe (1791-1861)La Favorite (1840) Acte III. Air de Léonore "O mon Fernand"

Janine Capderou (Léonore), Orchestre Lyrique de la RTF, direction Jean-Claude Hartemann

Le Chant du Monde LDC 278898

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) / Eugène Scribe (1791-1861)Le Prophète (1838-1849) Acte III. Choeur des Anabaptistes "Du sang ! Du sang ! Du sang !"

Ambrosian Opera Chorus, Orchestre Philharmonique Royal de Londres, direction Henry Lewis

Sony CBS M3K 79400

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) / Eugène Scribe (1791-1861)Le Prophète (1838-1849) Acte III. Choeur des Anabaptistes "Voici les fermières"

Ambrosian Opera Chorus, Orchestre Philharmonique Royal de Londres, direction Henry Lewis

Sony CBS M3K 79400

Charles Gounod (1818-1893) / Eugène Scribe (1791-1861)La nonne sanglante (1854) Ouverture

Orchestre Symphonique d'Osnabrück, direction Hermann Baumer

CPO 777 388-2

Charles Gounod (1818-1893) / Eugène Scribe (1791-1861)La nonne sanglante (1854) Acte II. Choeur "Hou hou"

Choeur du Théâtre d'Osnabrück, Orchestre Symphonique d'Osnabrück, direction Hermann Baümer

CPO 777 388-2

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) / Eugène Scribe (1791-1861)L'Africaine (1837-1864, création 1865) Air de Vasco de Gama "O Paradis"

Nicolaï Gedda (Vasco), Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, direction Giuseppe Patanè

EMI 7695502

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) / Eugène Scribe (1791-1861)Vasco de Gama (titre précédent de l'Africaine) (1837-1864, création 1865). Acte V. Finale

Bernhard Berchtold (Vasco), Claudia Sorokina (Selika), Choeur de l'Opéra de Chemnitz, Philharmonie Robert Schumann de Chemnitz, direction Frank Beermann

CPO CPO 777 828-2

Liens

Journal des Débats (Berlioz-Prophète) 20 avril 1849

Journal des Débats (Berlioz-Nonne sanglante) 24 octobre 1854