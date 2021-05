Eugène Scribe, un dramaturge à l'Opéra (2/3)

2e épisode de notre série sur Eugène Scribe, le plus grand librettiste français d'opéra. Dans les années 30, sa popularité est telle qu'il va influencer toute la politique et l'esthétique du grand opéra français jusqu'à sa mort.

Bâtir le Grand Opéra

"Il faut au public de l'Opéra du luxe de décoration, du brillant, et toujours de la danse, pour que son oeil se réjouisse de cent plaisirs divers". A la lecture des critiques parfois mitigées du Comte Ory, Scribe s'adapte et écrit rapidement des intrigues spectaculaires, riches en pièces de bravoure et en ballets fastueux. Fra Diavolo (musique : Auber) et Robert le Diable (musique : Meyerbeer), dès le début des années 30 inaugurent cette formule gagnante qui va emporter le public de l'Opéra.

