Eugène Scribe, un dramaturge à l'Opéra (1/3)

Eugène Scribe s'est imposé comme le meilleur librettiste français d'opéra du XIXe siècle, qui collabora avec les compositeurs les plus en vogue de son époque. Dans ce 1er épisode de cette série en 3 parties sur l'auteur, nous revenons sur ces débuts de vaudevilliste

Les débuts d'un vaudevilliste à l'Académie Royale de Musique

Boulimique de la plume, Scribe écrit tôt ses premières pièces, dès 19 ans. Malgré des débuts peu glorieux, il persiste et écrit textes sur textes - il en écrira 425. A force de persévérance, il finit par se faire remarquer avec le livret de La Dame Blanche (son 15e opéra comique !), mis en musique par Boieldieu en 1825. Inondant les théâtres de ses vaudevilles et opéras-comiques, les succès affluent avec La Somnanbule (Herold, 1827), La Muette de Portici (Auber, 1828) et Le Comte Ory (Rossini, 1828). Sa carrière est lancée.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis Auber La Muette de Portici

Programmation musicale

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) / Eugène Scribe (1791-1861)Le Cheval de Bronze (1835) Ouverture

Orchestre de Detroit, direction Paul Paray

Mercury 434309-2

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) / Eugène Scribe (1791-1861)Leicester, ou le château de Kenilworth (1823) Entracte de l'Acte III

Orchestre Philharmonique tchèque de Pardubice, direction Dario Salvi

Naxos 8574005

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) / Eugène Scribe (1791-1861)Le Concert à la cour, ou La Débutante (1824) Ouverture

Orchestre Philharmonique tchèque de Pardubice, direction Dario Salvi

Naxos 8574006

François Adrien Boieldieu (1775-1834) / Eugène Scribe (1791-1861)La Dame blanche (1825) Acte I. Ballade Jenny, Dikson, Choeur "Chut chut écoutons !"

Mireille Delunsch (Jenny), Jean-Paul Fouchécourt (Dikson), Choeur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834) / Eugène Scribe (1791-1861)La Dame blanche (1825) Acte II. Ensemble "Eh bien puisqu'il le faut"

Rockwell Blake (Georges), Choeur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

Ferdinand Hérold (1791-1833) / argument de Eugène Scribe (1791-1861)La Somnambule (1827) Acte III. Andante con moto

Orchestre de Victoria, direction Richard Bonynge

Melba Recordings MR 301087

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) / Eugène Scribe (1791-1861)La Muette de Portici (1828) Acte II. Choeur "Amis le soleil va paraître"

Ensemble Choral Jean Laforge, Orchestre philharmonique de Monte Carlo, direction Thomas Fulton

EMI 7492842

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) / Eugène Scribe (1791-1861)La Muette de Portici (1828) Acte V. Finale "On vient silence mes amis"

Ensemble Choral Jean Laforge, Orchestre philharmonique de Monte Carlo, direction Thomas Fulton

EMI 7492842

Gioacchino Rossini (1792-1868)Le Comte Ory (1828) Acte II. Sc 10. Trio Ory, Isolier, Adèle "A la faveur de cette nuit obscure"

Michel Sénéchal (Ory), Micheline Granger (Isolier), Françoise Ogéas (Adèle), Orchestre Radio Lyrique de la RTF, direction Désiré-Emile Inghelbrecht (enrt 21 septembre 1959)

Le Chant du Monde LDC 278893/94

Gioacchino Rossini (1792-1868)Le Comte Ory (1828) Acte II. Sc 11. Finale "Vous qui faites la guerre aux femmes"

Michel Sénéchal (Ory), Micheline Granger (Isolier), Françoise Ogéas (Adèle), Orchestre Radio Lyrique de la RTF, direction Désiré-Emile Inghelbrecht (enrt 21 septembre 1959)

Le Chant du Monde LDC 278893/94

Liens

Le Constitutionnel du 22 août 1828 (sur Le Comte Ory)

Le Comte Ory dans le Journal des débats

Liste d'ouvrages de Scribe en ligne