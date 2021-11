Eugène Onéguine de Tchaikovsky, l'opéra selon son coeur

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire d'un des grands opéra du compositeur Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893), Eugene Oneguine.

Eugene Onéguine, un opéra de l'intime ?

On dit aujourd'hui qu'Eugène Onéguine est l'opéra le plus apprécié des Russes ! Pourtant, ça n'était pas gagné, et Tchaikovsky lui-même avait quelques doutes sur la manière dont son œuvre serait reçue… Mais pour comprendre le destin de cette œuvre, il nous faut remonter à ses origines.

Au printemps 1877 Tchaikovsky, qui est déjà l’auteur de quatre ouvrages lyriques a décidé que sa prochaine œuvre serait un opéra, mais il peine à trouver un sujet. Dans une lettre à son frère Modeste il écrit : « La semaine dernière, j'étais chez Lavrovskaïa (une amie chanteuse)(…) Lavrovskaïa ne disait rien, se contentant de sourire avec indulgence. Soudain elle dit "Et si vous preniez Eugène Onéguine ? L'idée me parut invraisemblable, et je ne répondis rien. Puis, étant allé dîner tout seul au restaurant, je repensai à Onéguine, et en y réfléchissant je commençai à trouver l'idée de Lavrovskaïa acceptable."

En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Tchaikovsky se procure le livre de Pouchkine et passe la nuit à le relire. Il écrit dans la foulée un scénario qu’il emporte le lendemain même chez son ami Chilovski. Malgré sa joie d'avoir trouvé son sujet, et l'enthousiasme avec lequel il se met au travail, Tchaikovsky voit bien quels en sont les écueils. "Je sais, écrit-il, qu'il y aura peu d'effets scéniques et peu d'action dans cet opéra. Mais la poésie de l'ensemble, l'aspect humain et la simplicité du sujet, servis par un texte génial, compensent largement ces défauts"…

Alors que Tchaikovsky a commencé dans l'enthousiasme la composition de son opéra sur l'Eugène Onéguine de Pouchkine, le 20 mai 1877, il se rend à un rendez-vous à Moscou avec Antonina Milyukova, ancienne élève du Conservatoire, qu'il a déjà croisée à plusieurs reprises. Voici quelques semaines qu'Antonina lui a écrit pour lui avouer son amour. Elle vient de faire un petit héritage qui pourrait lui constituer une dot. A leur rencontre suivante, Tchaikovsky lui propose le mariage, précisant qu'il ne pourrait y avoir entre eux qu'un amour fraternel. Mais après leur mariage en juillet 1877, Tchaikovsky se rend compte qu’il a fait une erreur. La ferveur avec laquelle il va alors poursuivre son ouvrage est sans nul doute en lien avec l’écho qu’a l’histoire d’Eugene Onéguine avec sa propre vie au moment où il compose l’opéra…

Programmation musicale

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

Eugène Onéguine (1877) Acte I. Introduction

Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

_Eugène Onéguine (1877) Acte I. Sc 1. Quintette Lenski, Onéguine, Larina, Tatiana et Olga

Sergei Lemeshev, ténor, Larissa Avdeieva, alto, Eugeni Belov, baryton, Galina Vishnevskaïa, soprano,_ Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

_Eugène Onéguine (1877) Acte I. Sc 1. Quatuor Lenski, Olga, Onéguine, Tatiana

Sergei Lemeshev, ténor, Larissa Avdeieva, alto, Eugeni Belov, baryton, Galina Vishnevskaïa, soprano,_ Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

Eugène Onéguine (1877) Acte I. Sc 2. Scène de la lettre. Air de Tatiana Galina Vishnevskaïa, soprano, Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky(1840-1893)

Eugène Onéguine (1877) Acte I. Sc 3. Réponse d'Onéguine

Eugeni Belov, baryton, Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

_Eugène Onéguine (1877) Acte II. Sc 1. Finale. Ensemble Lenski, Onéguine, Tatiana, les invités

Sergei Lemeshev, ténor, Eugeni Belov, baryton, Galina Vishnevskaïa, soprano,_ Choeur et Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

Eugène Onéguine (1877) Acte II. Sc 2. Duel Lenski, Onéguine

Sergei Lemeshev, ténor, Eugeni Belov, baryton, Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

Eugène Onéguine (1877) Acte II. Sc 2. Air de Lenski

Sergei Lemeshev, ténor, Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

Eugène Onéguine (1877) Acte III. Sc 1. Polonaise

Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine

Melodiya 74321170902

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

Eugène Onéguine (1877) Acte III. Sc 2. _Tatiana, Onéguine

Galina Vishnevskaïa, Tatiana,_ Eugeni Belov, Onéguine, Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Boris Khaikine (enrt de 1955)

Melodiya 74321170902