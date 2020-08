Ethel Smyth, derniers feux...

S'il est une musicienne exemplaire dans la détermination, la persévérance, l'ardeur, c'est bien Ethel Smyth. Compositrice britannique disparue en 1944, à 86 ans, elle compose en 1929 et 1930 sa dernière grande œuvre, une symphonie qui met en scène un prisonnier dialoguant avec son âme...

Ethel Smyth, une compositrice pionnière

Le 22 avril 1858, quelques mois après la naissance de la compositrice Mel Bonis à Paris, naît à Londres celle qui sera la première femme à étudier la composition à l’école de musique de Leipzig. Ethel Smyth, tout comme sa contemporaine française, aura à briser les barrières d’une époque hostile aux compositrices. C’est dans la ville - qui fût celle de Bach et Schumann - qu’elle étudie la composition auprès de Carl Reinecke et rencontre Clara Schumann, Johannes Brahms et Tchaïkovski.

En 1890, elle a 32 ans. Elle retourne sur les terres de son enfance pour assister à la création de sa Sérénade en ré majeur au cœur de l’impressionnant Crystal Palace. Peu à peu, elle se fait une place sur la scène britannique. Les critiques lui sont plutôt favorables, mais elle rencontre de nombreuses réticences. En cause : son sexe bien sûr, mais aussi son apprentissage musical à l’étranger.

Au cours de sa carrière, Ethel Smyth aura composé six opéras. Fantasio, le premier, est représenté en 1898. Son deuxième opéra, Der Wald (La Forêt), est donné au Metropolitan Opera de New York. C'est la première fois qu'un opéra composé par une femme est représenté dans cette salle prestigieuse.

The Prison, l'œuvre de la postérité ?

Pendant deux ans, elle participe au mouvement des suffragettes qui réclament le droit de vote. En 1914, la guerre interrompt sa carrière. Elle commence à écrire des livres, compose toujours, mais les salles anglaises la dédaignent : son nom est connue, mais ses œuvres ne sont pas jouées. En 1912, le chef d'orchestre Thomas Beecham rend visite à la suffragette à la prison de Holloway à Londres, où elle a passé trois semaines pour avoir jeté des pierres sur la maison d'un politicien. Il la trouve, entourée de détenues chantant l'hymne qu'elle a composé pour le mouvement : The March of the Women. Une expérience qui a sûrement influencé la création du dernier opéra d'Ethel Smyth.

En 1929 et 1930, alors que la compositrice fait face à une surdité grandissante, elle compose sa dernière grande œuvre : The Prison. La symphonie pour solistes, orchestre et chœur sera donné à Édimbourg en 1931 avec succès. Le texte de l'opéra est basé sur un dialogue entre un prisonnier détenu à tort et son âme, publié par son ami Henry Brewster en 1891. Elle avec vécu avec cet anglo-états-unien de culture française une communauté de pensée durable et avait toujours rêvé de mettre ce texte en musique. Dans l'opéra d'Ethel Smyth, le prisonnier est interprété par un baryton, et une voix soprano incarne son âme.

Enregistrée sur disque pour la première fois sur le label Chandos, James Blachly, à la tête de l'Experimental Orchestra and Chorus, y décèle des accents « wagnériens » : « c'est riche, il fait sombre ». Au crépuscule de sa vie, Ethel Smyth lègue une œuvre riche, à l’image d’une ténacité exemplaire et d’une personnalité engagée, encore peu connue du grand public.

