Enesco, Oedipe, l'opéra de toute une vie

Revenons sur l'unique opéré du maître Georges Enesco, la tragédie Oedipe. L'histoire de l'Opéra commence en 1910 lorsque Enesco entend Mounet Sully dans Sophocle...

Un opéra long à écrire et composer

Si la jeunesse du musicien, petit prodige du violon, qui a joué devant Brahms, avant de monter à Paris où il termine ses études au Conservatoire à 18 ans, est particulièrement riche en anecdotes colorées, l’unique opéra de Georges Enesco mérite qu’on s’y attarde. Cet opéra est déjà dans la tête du maître avant la Première Guerre mondiale, mais il l’achèvera seulement en 1932. L’idée d’un opéra germe en lui en 1910 quand il entend Mounet-Sully jouer le rôle-titre dans la pièce de Sophocle,Oedipe-Roi. A cette époque il vit à Paris, mais retourne vite en Roumanie s’installer à la campagne pour composer. Pour monter Oedipe, il lui faut trouver un librettiste et c’est en la personne de Edmond Fleg, un helléniste et homme de théâtre, qu’il va trouver un collaborateur. Fleg lui propose un long Oedipe en deux soirées, mais Enesco veut quelque chose de plus ramassé, on est alors en 1914 et Enesco va être séparé de son librettiste. Après la guerre, ils se retrouvent enfin et Edmond Fleg a refondu son livret : Enesco se jette dessus et en quatre mois il dresse une première esquisse. Il achève une seconde esquisse en 1924. Dans Oedipe, George Enesco a utilisé le principe du leitmotiv, mais d'une manière tellement délicate qu'elle passe quasiment inaperçue. L’opéra sera représenté pour la première fois en 1936 à l’Opéra de Paris.

en savoir plus AUDIO 25 min émission Musicopolis Au violon avec Georges Enesco

Programmation musicale

Georges Enesco (1881-1955)

Je rêve à Oedipe

Entretiens avec Georges Enesco

Collection RDF / RTF / Autres (1949-1963)

Date d'enregistrement : Jeudi 1er mai 1952

Date de première diffusion : Vendredi 9 mai 1952

Entretien de Bernard Gavoty avec George Enesco, enregistré le 1er mai 1952

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Prélude Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

Georges Enesco (1881-1955)

Je rêve à OedipeEntretiens avec

Georges Enesco

Collection RDF / RTF / Autres (1949-1963)

Date d'enregistrement : Jeudi 1er mai 1952

Date de première diffusion : Vendredi 9 mai 1952

Entretien de Bernard Gavoty avec George Enesco, enregistré le 1er mai 1952

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte I. Le grand-prêtre "Répandez l'eau de Dircé" Cornelius Hauptmann, le Grand Prêtre, Orfeon Donostiarra, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

"Mounet-Sully - Oedipe Roi de Sophocle adapté par Jules Lacroix - O vous qui suppliez -"

Sophocle / adaptation Jules LacroixOedipe roi, tirade d'Oedipe "O vous qui suppliez" Jean Mounet-Sully, Oedipe (enregistré en 1912)

Pathé Saphir 4306

Georges Enesco (1881-1955)

Je rêve à Oedipe

Entretiens avec

Georges Enesco

Collection RDF / RTF / Autres (1949-1963)

Date d'enregistrement : Jeudi 1er mai 1952Date de première diffusion : Vendredi 9 mai 1952

Entretien de Bernard Gavoty avec George Enesco, enregistré le 1er mai 1952

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte I. Prophétie de Tirésias "Apollon par trois fois" Gabriel Bacquier, Tirésias, John Aler, Laios, Orfeon Donostiarra, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte II. 1er Tableau. Oedipe et Mérope "Dans son temple venu" José van Dam, Oedipe, Jocelyne Taillon, Mérope, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte II. 2ème Tableau. Oedipe José van Dam, Oedipe, John Aler, Laïos, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte II. 2ème Tableau. Oedipe José van Dam, Oedipe, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte II. 2ème Tableau. La Sphinge et Oedipe Marjana Lipovsek, la Sphinge, José van Dam, Oedipe, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte III. Tirésias et Oedipe José van Dam, Oedipe, Gabriel Bacquier, Tirésias, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte III. Oedipe, José van Dam, Oedipe, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster EMI 7540112

Georges Enesco (1881-1955)

Je rêve à Oedipe

Entretiens avec Georges Enesco

Collection RDF / RTF / Autres (1949-1963)

Date d'enregistrement : Jeudi 1er mai 1952

Date de première diffusion : Vendredi 9 mai 1952

Entretien de Bernard Gavoty avec George Enesco, enregistré le 1er mai 1952

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte IV. Oedipe "Nous sommes arrivés" José van Dam, Oedipe, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster

EMI 7540112

George Enesco (1881-1955)

Oedipe op 23 (1923-1932) Acte IV. Oedipe "Et maintenant Thésée" José van Dam, Oedipe, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Lawrence Foster EMI 7540112

Article de Paul Le Flem dans Comoedia (12 mars 1936)

Article de Ch. Tenroc dans Comoedia (13 mars 1936)

Deuxième article de Ch. Tenroc dans Comoedia (24 mars 1936)

Article d'Emile Vuillermoz dans Candide (19 mars 1936)

Article de Louis-Charles Battaille dans l'Art musical (20 mars 1936)