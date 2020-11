En Do Majeur : Terry Riley, In C

En 1964, Terry Riley compose une oeuvre-phare du tout jeune courant minimaliste américain : In C, à la fois expérimentation et pied de nez à l'intelligentsia post-sérielle alors populaire en Europe.

Le principe d'In C

Constitué en 53 petits modules musicaux, du bref motif au fragment mélodique, In C est alors une expérience originale. Les musiciens doivent commencer l'un après l'autre, au moment qui leur convient, et ils répètent chaque module l'un après l'autre, pendant un certain temps. D'où une polyphonie permanente de plusieurs modules, et une durée allant de 30 minutes à 1h30 !

Programmation musicale

Miles Davis (1926-1991)So What (1959)

Chet Baker (Flügelhorn), René Urtreger (piano), Luigi Trussardi (contrebasse), Franco Manzecchi (batterie), Jacques Pelzer (saxophone)

Disponible sur YouTube

Terry Riley (né en 1935)In C (1964)

Centre of the Creative and Performing Arts

Edsel ED CD 314

Terry Riley (né en 1935)Music for the gift (1963) pour bande

Elison Fields EF105