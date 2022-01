Elizabeth Maconchy, première présidente de la Guilde des Compositeurs britanniques

Dans cet épisode Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond retrace la vie de la prolifique compositrice Elizabeth Maconchy !

Une compositrice impliquée

Lorsque Elizabeth Maconchy devient la première femme présidente de la Guilde des Compositeurs britanniques, en 1959, elle a déjà 52 ans. Ce n'est donc évidemment pas le premier évènement marquant de sa vie. ! Mais si l’on met en avant cet aspect de sa carrière, c'est qu'elle s'est toujours intéressée à la place des compositrices et compositeurs dans la société, c’est donc une manière de mettre en valeur son action dans ce domaine. Par ailleurs, elle a été reconnue par ses pairs comme une excellente collègue se dévouant pour les autres autant qu'il était possible. Il semblerait qu’on en avait bien besoin à l'époque, en effet quelques années plus tard, elle écrit : "il est courant lorsqu'on avance en âge de déplorer les conditions de vie actuelles, et de se remémorer avec nostalgie le bon vieux temps de sa jeunesse, mais pas si on est compositeur. Ça n'était pas le bon vieux temps, surtout pour un jeune compositeur."

Mais pour comprendre l’impressionnant parcours d’Elizabeth Maconchy il faut d’abord revenir à ses années au Royal College of Music à Londres…

Programmation musicale

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

*Concertino pour piano et orchestre de chambre (1928) I. Allegro moderato

* Clelia Iruzun, piano, Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecosse, direction Odaline de la Martinez

Lorelt LNT133

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

*The Land, suite pour orchestre d'après un poème de Vita Sackville-West (1929) I. Winter

* Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecosse, direction Odaline de la Martinez

Lorelt LNT133

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

The Land, suite pour orchestre d'après un poème de Vita Sackville-West (1929) IV. Autumn

Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecosse, direction Odaline de la Martinez

Lorelt LNT133

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

The voice of the city (1943)

BBC Singers, direction Odaline de la Martinez

Lorelt LNT127

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

Quatuor n°1 (1932) I. Allegro feroce

Quatuor Hanson

Unicorn DKPCD9080

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

Quatuor n°4 (1939-42) II. Allegro molto

Quatuor Hanson

Unicorn DKPCD9080

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

Overture, Proud Thames (1953)

Orchestre Philharmonique de Londres, direction Vernon Handley

Lyrita SRCD 288

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

Serenata Concertante pour violon et orchestre (1962) I. Lento. Andante con moto. Allegro ritmico

Manoug Parikian, violon, Orchestre Symphonique de Londres, direction Vernon Handley

Lyrita SRCD 288

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

On Stephenses Day pour choeur de femmes a cappella

BBC Singers, direction Odaline de la Martinez

Lorelt LNT127