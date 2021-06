Eleanor Alberga, compositrice jamaïcaine

Pianiste et compositrice, Eleanor Alberga (1949-) est inspirée autant par le classique (Bartók est son idole), le jazz, et la musique populaire. Elle est une des compositrices les plus brillantes d'aujourd'hui, et diffuse sa musique entre autres grâce à son mari, le violoniste Thomas Bowes

Le style Alberga

"On me laissait très souvent m'occuper par moi-même, alors j'ai pris l'habitude de me créer des mondes de fantaisie, à la sortie de l'école, et je retrouvais mes mondes, et mes sons, entièrement à moi seule. Tout cela m'a nourrie plus tard dans ma vie de compositrice." Alberga revendique les deux cultures, classique et jamaïcaine, où chaque pièce est quelque part sur un spectre entre ces deux influences. Cela va de Jamaican Medley, puisant dans le folklore jamaïcain, au Quatuor à cordes n° 1, à l'écriture contrapuntique complexe

Programmation musicale

Eleanor Alberga (née en 1949)Quatuor à cordes n°2 (1994)

Arcadiana Ensemble

Navona Records NV6234

Béla Bartók (1881-1945) _Suite op. 14 (_1916)

Dino Ciani, piano

Dynamics CDS 413/3

Traditionnel Jamaïque - arrangement Olive Lewin (1927-2013)Missa Bilban The Jamaican Folksingers, Eleanor Alberga, guitare (enregistrement 1969)

Dispo sur YouTube

Eleanor Alberga (née en 1949)

Jamaican Medley (1983), commande du Jamaican Independence Festival Committee

Eleanor Alberga, piano (création le 17/9/83, Dominion Theatre, UK)

Dispo sur Soundcloud

Eleanor Alberga (née en 1949)Quatuor à cordes n°1 (1993) III. Frantically driven yet playful

Arcadiana Ensemble

Navona Records NV6234

Eleanor Alberga (née en 1949)Quatuor à cordes n°1 (1993) I. Détaché et martellato e zehr lebhaft und Swing it man

Arcadiana Ensemble

Navona Records NV6234

Eleanor Alberga (née en 1949)Succubus Moon (2007)

Nicholas Daniel (hautbois), Ensemble Arcadiana

Navona Records NV6346

Eleanor Alberga (née en 1949)Snow White and the Seven Dwarfs (1994) XX. Celebration Dance

Taliesin Orchestra, direction Peter Ash

Orchid Classics ORC100019

Eleanor Alberga (née en 1949)Quatuor à cordes n°3 (2001) IV. Allegro

Arcadiana Ensemble

Navona Records NV6234