Edvard Grieg à Christiania en 1876 (5/5)

Programmation musicale

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Pièces lyriques op 65 (1896) I. Des premières années

Leif Ove Andsnes, piano

Bergen Philharmonic Orchestra, direction Dmitri Kitaenko

Virgin Classics 5 61996 2

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1874-75) Acte III. Prélude. La mort d'Åse

Orchestre de la Suisse Romande, direction Guillaume Tourniaire

aeon AECD 0530

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1874-75) Acte IV. Danse d'Anitra

Orchestre de la Suisse Romande, direction Guillaume Tourniaire

aeon AECD 0530

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1874-75) Choeur des voix

Orchestre de la Suisse Romande, direction Guillaume Tourniaire

aeon AECD 0530

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Ballade en forme de Variations sur une mélodie norvégienne op 24 (1875-76)

Leif Ove Andsnes, piano

EMI 3943992

♫ Richard Wagner (1813-1883)

Le Crépuscule des dieux (1876) Acte II. Sc 3. Brünnhilde "Grane mein Ross"

Linda Watson, soprano

Orchestre du festival de Bayreuth, direction Christian Thielemann

Opus Arte OA CD9004 D

♫ Richard Wagner (1813-1883)

Le Crépuscule des dieux (1876) Acte II. Sc 3. Zurück vom Ring

Orchestre du festival de Bayreuth, direction Christian Thielemann

Opus Arte OA CD9004 D

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1874-75) Acte IV. Chanson de Solveig

Inger Dam-Jensen, soprano

Orchestre de la Suisse Romande, direction Guillaume Tourniaire

aeon AECD 0530

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

En svane op 25 n°2 (1876) "Un cygne" poème d'Ibsen

Soile Isokoski, soprano, Marita Vitasalo, piano

Finlandia 3984-23401

♫ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sonate n°16 en Do majeur K 545 avec accompagnement librement composé par Edvard Grieg pour un second piano

Elisabeth Leonskaja, Sviatoslav Richter, pianos

Teldec 4509-90825-2

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Pièces lyriques op 71 (1901) Souvenirs

Leif Ove Andsnes, piano

EMI 3943992

Bibliographie

Jean-Luc Caron , Edvard Grieg, Le Chopin du Nord, L'Age d'homme, 2003

John Horton (traduction : Piotr Kaminski) Edvard Grieg, Fayard, 1989

Ernest Closson, Edvard Grieg et la musique scandinave, Schott 1892

Arthur M Abell Entretiens avec de grands compositeurs : Sur la nature de leur inspiration et de leur création, Editions du Dauphin 1982

Albert Soubies, Histoire de la Musique, Etats Scandinaves, XIXème siècle, Norvège, Flammarion, 1903

, Histoire de la Musique, Etats Scandinaves, XIXème siècle, Norvège, Flammarion, 1903 Eugène d'Harcourt, La musique actuelle dans les Etats Scandinaves, Mission du gouvernement français, Librairie Fischbacher, Paris, 1909

Liens

- Humour norvégien : le groupe Dizzie Tunes chante Grieg

- Petit extrait de Peer Gynt en norvégien

- Edvard Grieg: What Price Immortality? A Film by Thomas Olofsson and Ture Rangström (1999). Extraits : ici et ici