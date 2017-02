Edvard Grieg à Christiania en 1876 (1/5)

Programmation musicale

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1876) No. 1 : Prélude de l'Acte I "Dans la cour nuptiale"

Orchestre symphonique National d'Estonie, direction Paavo Järvi

Virgin Classics 5457222

♫ Traditionnel / Ole Bull (1810-1880)

Valse d'Ole Bull

Nils Okland, violon, Sigbjorn Alepand, harmonium

ECM ECM 2179

♫ Traditionnel Norvège

Reisaren (Le voyageur)

Gunnar Stubseid

Ocora C 561066

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1876) No. 9 : Acte II. Sc 6. Danse de la fille du roi de la montagne

Orchestre symphonique National d'Estonie, direction Paavo Järvi

Virgin Classics 5457222

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1876) No. 17 : Acte IV. Sc 7. Sérénade de Peer Gynt "Jeg staengte for mit Paradis "

Peter Mattei, baryton

Orchestre symphonique National d'Estonie, direction Paavo Järvi

Virgin Classics 5457222

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1876) No. 5 : Acte II. Peer Gynt et les filles des pâturages

Orchestre de la Suisse Romande, direction Guillaume Tourniaire

aeon

♫ Christian Frederik Emil Horneman (1840-1906)

Aladdin Ouverture (1865-1887)

Orchestre Symphonique de Aalborg, direction Owain Arwel Hughes

BIS CD-749

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt (1876) No. 8 : Acte II. Sc 6. "Dans le palais du roi de la montagne"

Choeur de filles Ellerhein, Choeur national d'hommes d'Estonie

Orchestre symphonique National d'Estonie, direction Paavo Järvi

Virgin Classics 5457222

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Mélodies norvégiennes (1874-75) No.120 Melken sød at drikke (Lait, doux à goûter)

Einar Steen-Nøkleberg, piano Graf

Naxos 8.553393

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Mélodies norvégiennes (1874-75) No.122 Mens Røgen hvirvler sig i Ring (Autour de Røgen tourne un anneau)

Einar Steen-Nøkleberg, piano Graf

Naxos 8.553393

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Mélodies norvégiennes (1874-75) No.127 Danse populaire de Hallingdal

Einar Steen-Nøkleberg, piano Graf

Naxos 8.553393

♫ Edvard Grieg (1843-1907)

Mélodies norvégiennes (1874-75) No.131 Lig Fjorden, som stille (Le fjord coule silencieusement)

Einar Steen-Nøkleberg, piano Graf

Naxos 8.553393

Verbatim

J’ai trouvé mon matériau ici, à Bergen et dans ses environs. La beauté naturelle de ce pays, la vie de son peuple, les hauts faits et les activités multiples de la ville m’ont servi de source d’inspiration. Je trouve l’odeur du Quai allemand très excitante-en fait, je suis certain que ma musique sent le poisson.

Edvard Grieg, 15 juin 1903

