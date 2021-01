Edouard Colonne, la passion de la jeune musique

L'orchestre Colonne est l'un des plus anciens orchestres français encore en activité avec ses presque 150 ans d'existence. Retour sur sa création en 1873 par son fondateur, Édouard Colonne, jeune chef-d'orchestre renommé pour être l'un des meilleurs de son temps.

Un orchestre qui vit avec son temps

Dès son premier "Concert National" qui mêle à part égale les anciens (Mendelssohn, Schubert, Schumann) et les contemporains (Saint-Saëns, Bizet, Guiraud), Edouard Colonne donne le ton : son orchestre occupera grande part dans la découverte du répertoire symphonique et opératique contemporain. Le mal-aimé (alors) Berlioz sera un fer de lance de ses concerts. Plusieurs compositrices rarement jouées auront aussi les honneurs des concerts Colonne.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis Les concerts populaires de Jules Pasdeloup

Programmation musicale

Hector Berlioz (1803-1869)La Damnation de Faust (1846) Marche hongroise

Orchestre Colonne, direction Edouard Colonne (enrt vers 1908-1909)

Cascavelle VEL 3066

César Franck (1822-1890)Rédemption (1871-72, création par Edouard Colonne le 10 avril 1873) II. Que le jour monte ou s'abaisse

Choeur de la radio Flamande, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, direction Hervé Niquet

Musique en Wallonie 348372

Georges Bizet (1838-1875)Jeux d'enfants (1871, orchestration 1872, créé au premier Concert-National à l'Odéon 2 mars 1873) Le Bal - Galop : Presto

Orchestre National de l'ORTF, direction Jean Martinon

DGG 437371-2

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Concerto n°2 en sol mineur op 22 (1868) III. Presto

Bertrand Chamayou (piano), Orchestre National de France, direction Emmanuel Krivine

Erato 190295634261

Jules Massenet (1842-1912)Marie-Magdeleine (1871-72, création le 11 avril 1873 au Concert-National) Air de Meryem "O mon bien-aimé"

Françoise Pollet (soprano), Orchestre National d'Ile de France, direction Jacques Mercier

RCA 74321 43365 2

Hector Berlioz (1803-1869)La Damnation de Faust (1846) Acte II. Sc 7. Ballet des Sylphes

Orchestre symphonique de Boston, direction Charles Munch

RCA GD87940

Hector Berlioz (1803-1869)Roméo et Juliette (1839) 3ème partie. Scherzo de la Reine Mab

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Philips 454454-2

Hector Berlioz (1803-1869)Roméo et Juliette (1839) 1ère partie. "Mab la messagère fluette et légère"

Jean-Paul Fouchécourt (ténor), Monteverdi Choir, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Philips 454454-2

Hector Berlioz (1803-1869)La Damnation de Faust (1846) Acte IV. Sc 18. Course à l'abîme. "Dans mon coeur retentit sa voix désespérée"

Nicolai Gedda (Faust), Gabriel Bacquier (Méphistophélès), Choeur du Théâtre National de l'Opéra de Paris, Orchestre de Paris, direction Georges Prêtre

EMI 5685832

Maurice Ravel (1875-1937)Rapsodie Espagnole (1908) IV. Feria

Orchestre Colonne, direction Pierre Dervaux (enr en 1960)

Cascavelle VEL 3066