Dutilleux, Mystère de l’instant, le temps de quelques instantanés

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la création de Mystère de l'instant d'Henri Dutilleux : "Un chef-d'oeuvre presque clandestin (...) de la collection de Paul Sacher" (Jacques Lonchampt).

L'appel de la nature

Henri Dutilleux en compositeur mondialement reconnu, a souvent eu l'occasion de s'exprimer sur ses oeuvres et sur la création en général. Il transparaît à la lecture de ses écrits et à l'écoute de ses interviews la difficulté de la composition, même si elle est doublée d'un véritable bonheur de la création. Cela explique le temps très long qui lui est nécessaire entre la commande d'une oeuvre et sa réalisation finale. C'est ainsi qu'il s'est passé dix-sept ans entre les premiers échanges avec Paul Sacher au sujet d'une pièce pour les vingt-quatre cordes du Collegium musicum de Zurich, et la création en 1989. En 1985, Dutilleux écrit à Paul Sacher à propos de la pièce pour 24 cordes et détaille ses inspirations. En effet, si la pièce n'est pas avancée, le compositeur en a déjà une idée assez claire. Le premier mouvement lui sera inspiré par une soirée en Touraine, dans le village de Candes Saint Martin où il a une maison. Il écrit : "Dans le plus grand des silences, mais un silence meublé des sons imperceptibles de la nature, il y eut soudain comme un étrange appel, un mélange de sons presque inquiétants, se répercutant en vagues successives de plus en plus proches. Il s’agissait d’oiseaux, bien sûr, d’oiseaux innombrables et non identifiables, se déplaçant toujours dans la même direction. Cela s’est prolongé pendant de longs moments avant de disparaître au loin. Intrigué par le phénomène, je suis revenu sur les lieux le lendemain, à la même heure et également les soirs suivants, muni de mon magnéto, dans l’espoir de capter ces extraordinaires appels nocturnes, mais plus rien ne s’est produit.".

Retrouvez la programmation du festival Dutilleux qui aura lieux du 29 au 31 octobre 2021,ici.

Programmation musicale

Henri Dutilleux (1916-2013)

Mystère de l'instant (terminé en 1989) I. Appels

Collegium Musicum, direction Paul Sacher (enregistrement à Paris en septembre 1990)

Musifrance 2292-45626-2

