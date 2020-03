Dresde, 1843 : Création du Vaisseau fantôme de Wagner

L'opéra de Dresde est tout neuf, il n'y a même pas deux ans qu'il a été inauguré en grande pompe. Le jeune Richard Wagner, 29 ans, a le vent en poupe. On avait déjà créé son Rienzi le 20 octobre dernier, et le 2 janvier 1843, c'est le tour du Vaisseau fantôme...

Richard Wagner, outre son double talent littéraire et musical, possède encore celui de chef d’orchestre ; je l’ai vu diriger ses opéras avec une énergie et une précision peu communes. Hector Berlioz

Le 19 juillet 1839, Wagner, son épouse Minna et leur chien Robber, embarquent sur la Thétis, un navire marchand qui leur permet de fuir Riga, le dernier poste de Wagner, où il est insatisfait et couvert de dettes. La Thétis doit voguer jusqu'à Londres d'où les Wagner repartiront pour Paris. Mais le 27 juillet une terrible tempête se lève. Wagner assiste sur le pont au déchaînement des éléments, avant d'être la proie d'un mal de mer atroce qui le laisse prostré ! Mais dans les mugissements du vent et les sifflements des cordages, au milieu de la houle et des embruns, il a cru distinguer un bateau, qui est aussitôt disparu dans la nuit. Voilà qui confirme la légende du Hollandais volant, que lui ont racontée les marins…

Wagner, inspiré par son voyage sur la Thetis, décide d'en tirer un livret, et il met déjà en musique le chœur des marins et la ballade de Senta.

Lorsque, Wagner dispose d'un piano et qu'il peut se mettre au travail sur son Vaisseau fantôme, l'inspiration lui vient immédiatement. Il écrit dans son autobiographie "je ressentis une joie folle à constater que je savais encore composer. Toute la musique de l'opéra fut écrite en 7 semaines, il ne restait plus qu'à l'instrumenter. Alors ce fut en moi en vrai renouveau ; ma bonne humeur remplit chacun d'étonnement. Je faisais de grandes promenades dans les bois de Meudon et je m'entendais même à aider Minna dans la cueillette des champignons."

Le 5 janvier 1843, Richard Wagner écrit à sa soeur Cäcilie pour lui parler du succès des représentations du Vaisseau fantôme :"La deuxième a eu lieu hier, affirme-t-il, et j'ai obtenu un triomphe : l'enthousiasme s'est encore accru et, de nouveau, j'ai été rappelé deux fois avec les chanteurs. La première fois, j'ai laissé les chanteurs revenir seuls. Mais comme le public ne se calmait pas, j'ai dû, après eux, ressortir tout seul."

Programmation musicale

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Ouverture

Orchestre du Festival de Bayreuth, direction Wolfgang Sawallisch

Opera d'Oro OPD 7030

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Ouverture

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise, direction Daniel Harding

Harmonia Mundi 90225051DI

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte I. Sc 1. Choeur de marins "Hojoje hojoje halloje ho"

Choeur et Orchestre Symphonique de Chicago, direction Georg Solti

Decca 414551-2

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte I. Sc 2. Récitatif et air du Hollandais "Die Frist ist um"

Hans Hotter, le Hollandais, Orchestre de l'Opéra d'Etat de Bavière, direction Clemens Krauss

Myto Records 3 MCD 953.131

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte I. Sc 3. Choeur de matelots "Mit Gewitter und Sturm"

Choeur et Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Giuseppe Sinopoli

DGG 437778-2

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte II. Sc 1. Ballade de Senta "Johohoe traft ihr das Schiff im Meere an"

Cheryl Studer, Senta, Choeur et Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Giuseppe Sinopoli

DGG 437778-2

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte II. Sc 1. "Senta willst du mich verderben"

Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Giuseppe Sinopoli

DGG 437778-2

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte II. Sc 3. Duo le Hollandais, Senta "Wie aus der Ferne längst vergang ner Zeiten"

Hans Hotter, le Hollandais, Birgit Nilsson, Senta, Philharmonia Orchestra, direction Leopold Ludwig (enrt 1957)

EMI 2649122

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte III. Sc 1. Choeur des marins norvégiens "Steuermann lass die Wacht" Et Choeur des marins hollandais "Johohe johohoe hoe hoe"

Choeur et Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Giuseppe Sinopoli

DGG 437778-2

Richard Wagner (1813-1883)

Le Vaisseau fantôme (1841) Acte III. Sc3. Finale Tutti "Erfahre das Geschick"

Cheryl Studer, Senta, Choeur et Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Giuseppe Sinopoli

DGG 437778-2