Diocèse de Trujillo, de 1782 à 1785 : "Codex Martínez Compañón"

Le diocèse de Trujillo se trouve au Nord de Lima. Le père Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bajanda a été nommé évêque de Trujillo en 1778. Selon les règles du Concile de Trente, il doit visiter son diocèse chaque année pour vérifier que toutes les cérémonies se déroulent comme elles le doivent.

Le père Martínez Compañón est né en Navarre en 1738. Il entre au couvent très jeune, il fait des études très complètes, dont la philosophie, et la musique, puis il étudie le droit en Aragon. Il est ordonné prêtre à 23 ans, il enseigne un temps, passe un second doctorat de droit, devient chanoine, jusqu'à ce qu'à 29 ans il soit nommé Chantre de la cathédrale de Lima. Arrivé sur place en 1768, il s'intègre très vite dans la capitale. Il enseigne, il dirige un séminaire, il exerce différentes fonctions administratives et judiciaires, et partout il montre l'étendue de ses intérêts et de sa curiosité intellectuelle. Il est admis dans une société progressiste des amis du Pays, sur la base d'un programme de développement économique et scientifique dans le but de promouvoir l'agriculture, le commerce, les arts et les sciences utiles. Martínez Compañón est tout imprégné de ces idées progressistes, Inspirées des écrits des philosophes et des économistes des Lumières. C'est dans cet esprit qu'il visite son nouveau diocèse de Trujillo

Le territoire du diocèse de Trujillo est très divers, la ville elle-même se trouve sur la côte, où alternent sables arides et terres arables, le climat y est si favorable qu'on l'appelle aujourd'hui la « ville du printemps éternel » ; plus à l'Est c'est la barrière des Andes, qui débouche ensuite sur la forêt amazonienne. De quoi alimenter les voyages de l'évêque Martínez Compañón.

L'évêque Martínez Compañón n'est pas parti seul pour son voyage d'exploration du vaste diocèse de Trujillo. Il a emmené avec lui toute une armada de collaborateurs, des administrateurs, des copistes, des géographes, des peintres. Tout va être étudié : "de la démographie aux établissements religieux, des institutions sociales et des activités économiques aux produits agricoles, des usages locaux et des traditions aux niveau d'éducation ou des caractéristiques linguistiques jusqu'aux pratiques artistiques des habitants".

Lorsque l'évêque Martínez Compañón recueille tout le matériel sociologique et géographique concernant son diocèse de Trujillo, il espère bien pouvoir rédiger par la suite une vaste Histoire de la région, mais il sera muté à Bogota quelques années plus tard, et devra laisser là son projet. Néanmoins, il enverra au roi d'Espagne des caisses de documents, des objets, des instruments, 9 volumes de notes, dont une grande partie sur la faune et la flore, conservés aujourd'hui dans les collections de la bibliothèque royale de Madrid, sous le titre Codex Martínez Compañón, ou Codex Trujillo del Perù.

Programmation musicale

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Tonada El Diamante para baylar cantando de Chachapoyas

La Chimera, direction Eduardo Eguez

La Musica LMU 001

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Cachua a duo y a quatro, con violines y bajo Al Nacimiento de Christo Nuestro Senor (folio 176)

La Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9927

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85)Tonada para cantar llamadase La Selosa, del pueblo de Lambayeque (folio 184) Tonada pour chant, appelée "la Jalouse" du village de Lambayeque

La Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9927

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Tonada del Chimo a dos voces bajo y tamboril, para baylar cantando (fol. 180) Tonada "du Chimu" pour 2 voix, basse et tambourin, pour danser en chantant.

La Chimera, direction Eduardo Eguez

La Musica LMU 001

Traditionnel Perou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Bayle del Chimo, de danzantes con pifano y tamboril. (fol. 179 suite) Danse pour danseurs accompagnés avec flageolet et tambourin.

Ensemble Villancico, direction Peter Pontvik

CPO 777 811-2

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85)Tonadilla llamase El Palomo, del pueblo de Lambayeque para cantar y baylar. (fol. 185) Petite Tonada "Le Pigeon", du village de Lambayeque pour chanter et danser

La Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9927

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85)Tonada La Lata a voz y bajo, para bailar cantando (fol. 181) Tonada "la tirelire" avec voix et basse, pour danser en chantant

La Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9927

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Tonada el huicho de chachapoyas" (folio 189) Chanson El Huicho, de Chachapoyas

La Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9927

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Tonada El Congo a voz y bajo para baylar cantando (fol. 178) Tonada "le Congolais", avec voix et basse pour danser en chantant.

Diana Baroni, chant, Ensemble Supukai

Alpha 507

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Tonada El Tupamaro de Caxamarca (fol. 188) Tonada en hommage à "Tupac Amaro" (le dernier Inca), à Caxamarca

Ensemble Albalonga

Opus 111 OPS 30-265

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Tonada El conejo a voz y bajo para bailar cantando (fol. 183) Tonada "La Petite chatte" avec voix et basse pour danser en chantant

Ensemble Albalonga

Opus 111 OPS 30-265

Traditionnel Pérou

Codex Martinez Compañon (noté entre 1782 et 85) Cachua a duo y a quatro, con violines y bajo Al Nacimiento de Christo Nuestro Senor (folio 177)

La Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9927