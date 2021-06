Déodat de Séverac, musicien du Sud-Ouest

Compositeur très attaché à la culture provençale, jusqu'à se retirer volontairement de la capitale (ce qui freina sa carrière et causa son oeuvre de demeurer relativement méconnue), Déodat de Séverac n'en fut pas moins l'un des plus originaux compositeurs de son temps

Une oeuvre qui sent le terroir

Déodat de Séverac passa sa jeunesse dans le Sud-Est de la France, où il s'enflamme pour les partitions des grands compositeurs (notamment Wagner). Son séjour dans la capitale ne durera toutefois que 11 ans, ennuyé par le "sectarisme" et le "manque d'ouverture d'esprit" de ses collègues. Il retourne ensuite à Saint-Félix (Languedoc), sa ville natale, et rendra hommage aux paysages et à la culture des environs, notamment le Roussillon.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis Guy Ropartz, son pays au coeur

Programmation musicale

Déodat de Séverac (1872-1921)Nymphes au Crépuscule (1901-02)

Orchestre de la Suisse romande, direction Roberto Benzi

RSR 6197

Déodat de Séverac (1872-1921)Recuerdos (1911 ?) II. Cantos de marineros

Orchestre de la Suisse romande, direction Roberto Benzi

RSR 6197

Déodat de Séverac (1872-1921)Le Chant de la Terre (1899-1900) V. Les Moissons

Aldo Ciccolini, piano

EMI 5723722

Déodat de Séverac (1872-1921)A l'aube dans la montagne (1903) Poème de Déodat de Séverac

François Le Roux (baryton), Graham Johnson (piano)

Hypérion CDA 66983

Déodat de Séverac (1872-1921)Le Chant de la Terre (1899-1900) VI. Epilogue. Le jour des noces

Aldo Ciccolini, piano

EMI 5723722

Déodat de Séverac (1872-1921)En Languedoc (1903-04) V. Le Jour de la foire au mas

Françoise Thinat, piano

Ariane Production ARI/154

Déodat de Séverac (1872-1921)Le Coeur du Moulin (1903-08) Acte II. Sc 1 Danse des treilles

Choeur de l'Opéra de Tours, Orchestre Symphonique Région Centre-Tours, direction Jean-Yves Ossonce

TIMPANI 1C1176

Déodat de Séverac (1872-1921)Le Coeur du Moulin (1903-08) Acte II. Sc 1 Danse du chevalet Choeur de l'Opéra de Tours, Orchestre Symphonique Région Centre-Tours, direction Jean-Yves Ossonce

TIMPANI 1C1176

Déodat de Séverac (1872-1921)La Perla del Pirineu, pour cobla (inédit)

La Cobla Roussillonnaise (enregistrement en répétition 11 juin 2021)

Son privé

Déodat de Séverac (1872-1921)Baigneuses au soleil, souvenir de Banyuls-sur-mer (1908)

Blanche Selva, piano

Solstice SOCD351/2

Déodat de Séverac (1872-1921)Cerdaña, 5 études pittoresques (1908-1911) I. En Tartane

Françoise Thinat, piano

Ariane Production ARI/154

Liens

La cobla Roussillonnaise

Concerts les 2 et 3 juillet à Céret à l'occasion du centenaire de la mort de Déodat de Séverac

Exposition "Déodat de Séverac. Inspirations catalanes" au Musée de la musique de Céret du 3 juillet au 24 décembre 2021

Mémoire de fin d'études de Déodat de Séverac "La Centralisation et les petites chapelles musicales"

Article de La Dépêche 23 août 1905, à propos de Déodat de Séverac