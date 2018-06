Darius Milhaud à Paris en 1923 (5/5)

Les critiques décrétèrent que ma musique n'était pas sérieuse et convenait plutôt aux dancings et aux restaurants qu'au théâtre. Dix ans plus tard, les mêmes critiques commentaient la philosophie du jazz et démontraient savamment que « La Création du Monde » était ma meilleure œuvre.

Darius Milhaud, Ma vie heureuse (Belfond, 1973)