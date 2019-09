1735, Jean-Philippe Rameau crée les Indes Galantes à Paris

Déjà au mois de février, le Mercure de France a annoncé : "On va remettre sur ce Théâtre le Ballet des Indes galantes, avec une quatrième Entrée, sous le titre des Sauvages. Nous ne manquerons pas d'en rendre compte au Lecteur." Le mois suivant, le même journal rend compte en effet : "Le Samedi 10 de ce mois, l'Académie Royale de Musique remit au Théâtre pour la Capitation des Acteurs et avec un concours prodigieux, le Ballet des Indes Galantes ; on y a ajouté une nouvelle Entrée, intitulée, Les Sauvages. Les Paroles sont de M. Fuzillier et la Musique de M. Rameau. Cette nouvelle Entrée, à la suite des trois premières, est généralement applaudie. La Scène est en Amérique. Le Théâtre y représente un Bosquet, voisin des Colonies Françoises et Espagnoles, où doit se célébrer la cérémonie du grand Calumet de Paix."

Les Indes Galantes à la Maison de la radio

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, suite

Orchestre Philharmonique de Radio France

Joshua Weilerstein direction

Jeudi 26 septembre 2019 20h00 Maison de la radio - Auditorium de Radio France

Programmation musicale

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Sauvages (1736) Danse du grand Calumet de la Paix en Rondeau pour les Sauvages Orfeo Orchestra, direction György Vashegy

Glossa GCD924005

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Sauvages (Pub en 1728 dans les Nouvelles suites de pièces de clavecin) Noëlle Spieth, clavecin Benoist Stehlin (milieu XVIIIème siècle)

Solstice SOCD 957-58

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Sauvages (1736) Air d'Adario "Rivaux de mes exploits" Jean-Sébastien Bou, Adario, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

Glossa GCD924005

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Sauvages (1736) Air de Zima "Sur nos bords l'amour vole" Chantal Santon-Jeffery, Zima, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

Glossa GCD924005

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Sauvages (1736) Chaconne Le Concert des Nations, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9882A+B

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Prologue Air d'Hébé "Amants sûrs de plaire" Chantal Santon-Jeffery, Hébé, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

Glossa GCD924005

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Le Turc généreux Air d'Emilie "La nuit couvre les cieux !" Katherine Watson, Emilie, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

Glossa GCD924005

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Le Turc généreux. Choeur "Ciel de plus d'une mort nous ressentons les coups" Choeur Purcell, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

Glossa GCD924005

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Le Turc généreux. Air d'Emilie "Fuyez, fuyez vents orageux !" Stéphanie Révidat, Emilie, La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Musiques à la Chabotterie 605013

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Incas. Air de Phani "Viens, Hymen" Sabine Devieilhe, Phani, Les Ambassadeurs, direction Alexis Kossenko

Warner 50999 9341492 0

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Incas. Tremblement de terre. Choeur "Dans les abîmes de la terre" Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMC 901367/69

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Incas. Air de Huascar "La flamme se rallume" Thomas Dolié, Huascar, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

Glossa GCD924005

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes (1735) Les Fleurs. Quatuor "Tendre amour" Jean-Paul Fouchécourt, Tacmas, Sandrine Piau, Zaïre, Noémi Rime, Fatime, Jérôme Corréas, Ali, Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMC 901367/69