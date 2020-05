Conte musical : Anniken et le troll du palais de glace (2/2)

Deuxième volet du conte musical pour enfant inspiré de la musique de "Peer Gynt" d'Edvard Grieg. Anne-Charlotte Rémond vous raconte l'histoire d'Anniken, une jeune fille partie à la recherche du palais de glace où vit le troll qui a enlevé son prince bien-aimé ! ...

Dans un pays lointain et froid, où l'eau coule en grands lacs au pied des montagnes, au temps où les animaux parlaient, vivaient une femme et sa fille Anniken.

Sentant la mort venir, la mère appela Anniken auprès d'elle : "Ma fille, il est temps pour toi d'aller seule affronter le vaste monde. Tu vas courir beaucoup de dangers, et je sais que tu sauras te tirer d'affaire. Mais même si tu es très forte et courageuse, parfois, tu risques de te sentir abandonnée, seule et malheureuse. Je vais te donner cette petite boîte : lorsque tu en auras besoin, tu pourras l'ouvrir, et tu entendras ma voix chanter. Alors, tu sauras que je suis toujours avec toi, et tu pourras continuer ta route."

Réalisation : Philippe Petit

Philippe Petit Technique : Julien Bourdais

Julien Bourdais Distribution

Anniken : Daphné Petit

L'Ecureuil : Adèle Goyer (Munéra)

La Chevrette : Faustine Goyer (Munéra)

L'Ourson : Jacob Laurens (Chaine)

L'Enfant : Karel Vandewalle (Sternadel)

La Mère : Judith Chaine

Le Roi : Arnaud Merlin

L'Oncle : Alex Dutilh

Le Troll : Philippe Petit

L'Oiseau : Max Dozolme

Narratrice : Anne-Charlotte Rémond

Programmation musicale

Edvard Grieg

Pièces lyriques op 68 : Badnlat

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Eivind Aadland (dir.)

AUDITE SCHALLPLATTEN

Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 : Chanson de Solveig

Orchestre de la Suisse Romande Guillaume Tourniaire (dir.)

AEON

Edvard Grieg

Danse norvégienne en ré min op 35 n°2

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Eivind Aadland (dir.)

AUDITE SCHALLPLATTEN

Edvard Grieg

Danse norvégienne en ré min op 35 n°3

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Eivind Aadland (dir.)

AUDITE SCHALLPLATTEN

Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 : Chanson de Solveig

Orchestre de la Suisse Romande Guillaume Tourniaire (dir.)

AEON

Edvard Grieg

Deux mélodies nordiques op 63 : 2. Stabbelaten

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Eivind Aadland (dir.)

AUDITE SCHALLPLATTEN

Edvard Grieg

Deux mélodies op 53 : Det forste mote Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Eivind Aadland (dir.)

AUDITE SCHALLPLATTEN

Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 : Psaume

Orchestre de la Suisse Romande Guillaume Tourniaire (dir.)

AEON

Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 : Danse d'Anitra

Orchestre de la Suisse Romande Guillaume Tourniaire (dir.)

AEON

Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 : La mort d'Ase Choeur

Le Motet de Genève, Orchestre de la Suisse Romande Guillaume Tourniaire (dir.)

AEON

Edvard Grieg

Au temps de Holberg op 40 : Rigaudon

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Eivind Aadland (dir.)

AUDITE SCHALLPLATTEN

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n°1 op 46 : Dans l'antre du roi de la montagne

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Eivind Aadland (dir.)

AUDITE SCHALLPLATTEN

Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 : Chanson de Solveig

Orchestre de la Suisse Romande Guillaume Tourniaire (dir.)

AEON

Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 : Dans la cour de la mariée

Orchestre de la Suisse Romande Guillaume Tourniaire (dir.)

AEON