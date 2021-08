Clérambault, maître de la cantate française

Depuis quelques années à Paris, le genre de la cantate fait fureur. Nous sommes en 1710 et Louis-Nicolas Clérambault vient d'obtenir de Louis XIV le privilège de faire graver et imprimer toutes ses pièces de musique. Parmi elles, son Premier Livre de cantates, remporte un franc succès.

Un nouveau genre venu d'Italie

Le 13 septembre 1710, le roi Louis XIV accorde à Louis-Nicolas Clérambault le privilège de faire graver et imprimer toutes les pièces de musique de sa composition, tant vocales qu'instrumentales, dans toute l'étendue de son Royaume pour une durée de 15 années consécutives. Si Clérambault, "organiste et maître de clavecin", s'est lancé dans la composition de cantates, et qu'il a demandé un privilège pour pouvoir les publier, c'est que le genre fait fureur depuis quelques années à Paris, dans le grand courant de musique italienne qui a déferlé sur la capitale. L'abbé Mathieu, le curé de l'église St André des Arts, donne par exemple chaque semaine chez lui un concert de musique italienne. Il a réuni un grand nombre de partitions et convaincu nombre de musiciens français de s'y intéresser. Petit à petit, la France tombe sous le charme de ces sonates et cantates qui éveillent de nouveaux sentiments et donnent des idées non seulement aux compositeurs mais aussi aux poètes français.

La cantate, un opéra sans l'image !

Dans la cantate, il s'agit de pallier le manque de mise en scène par la mise en sons. Dans son Orphée, Louis-Nicolas Clérambault ajoute ainsi le timbre de la flûte à celui du violon. Bien que l'on soit loin des débordements et des paroxysmes du bel canto italien, on apprécie les dissonances bien placées, qui font ressentir toute la douleur du personnage…

Programmation musicale

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

L'amour piqué par une abeille (Premier Livre de cantates. 1710) Récitatif "Dans les jardins enchantés de Cythère"

Nancy Argenta, soprano, Trio Sonnerie

Harmonia Mundi HMU 907081

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

L'amour piqué par une abeille (Premier Livre de cantates. 1710) Air "Sous les loix de la jeune Flore"

Nancy Argenta, soprano, Trio Sonnerie

Harmonia Mundi HMU 907081

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Récitatif "Le fameux chantre de la Thrace"

Karina Gauvin, soprano, Les Boréades de Montréal, direction Francis Colpron

Atma Classique ACD2 2352

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Air tendre et piqué "Fidèles échos de ces bois"

Karina Gauvin, soprano, Les Boréades de Montréal, direction Francis Colpron

Atma Classique ACD2 2352

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Récitatif "Mais que sert à mon désespoir"

Cyril Auvity, ténor, L'Yriade

Zig Zag Territoires ZZT 071002

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Air gai "Allez Orphée, allez, allez"

Cyril Auvity, ténor, L'Yriade

Zig Zag Territoires ZZT 071002

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Récitatif "Cependant le héros arrive"

Cyril Auvity, ténor, L'Yriade

Zig Zag Territoires ZZT 071002

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Air fort lent et fort tendre "Monarque redouté de ces royaumes sombres"

Cyril Auvity, ténor, L'Yriade

Zig Zag Territoires ZZT 071002

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) " Laissez-vous toucher par mes pleurs"

Cyril Auvity, ténor, L'Yriade

Zig Zag Territoires ZZT 071002

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Récitatif "Pluton surpris d'entendre ces accords"

Sunhae Im, soprano, Akademie für alte Musik Berlin

Harmonia Mundi HMC902189

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Psaume 51. Miserere

Les Demoiselles de Saint Cyr, Jean Boyer, orgue, direction Emmanuel Mandrin

Fnac 592316

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Suite du 1er ton sur le Magnificat. Deposuit potentes

Jean Boyer, orgue

Fnac 592316

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Motet du Saint Sacrement. O salutaris Hostias

Les Demoiselles de Saint Cyr, Jean Boyer, orgue, direction Emmanuel Mandrin

Fnac 592316

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orphée (Premier Livre de cantates. 1710) Air gai "Chantez la victoire éclatante"

Karina Gauvin, soprano, Les Boréades de Montréal, direction Francis Colpron

Atma Classique ACD2 235