Claudio Monteverdi à Venise en 1642 (3/5)

♫ Programmation musicale

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Vêpres de la Bienheureuse Vierge (1610) Nisi dominus. Psalmus IV

Ensemble Elyma, Coro Antonio Il Verso, Coro Madrigalia, Les Sacqueboutiers de Toulouse, direction Gabriel Garrido

K617 K 617100/2

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Le Combat de Tancrède et Clorinde (1624, pub 1638 dans le Livre VIII de Madrigaux)

Roberto Abbondanza, Narrateur, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

Opus 111 OPS 30-196

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Le Combat de Tancrède et Clorinde (1624, pub 1638 dans le Livre VIII de Madrigaux)

Roberto Abbondanza, Narrateur, Elisa Franzetti, Clorinde, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

Opus 111 OPS 30-196

Claudio Monteverdi (1567-1643) texte de Giulio Strozzi (1583-1652)

Come dolce oggi l'auretta (9ème livre de Madrigaux, pub posthume 1651, seul extrait connu de Proserpina rapita (1630))

Emma Kirkby, Judith Nelson, Poppy Holden, sopranos, The Consort of Musicke, direction Anthony Rooley

OISEAU LYRE 421480-2

Claudio Monteverdi (1567-1643) / poème de Giulio Strozzi (1583-1652)

Gira il nemico, insidioso amore (1638) dans le VIIIeme Livre de Madrigaux

Concerto italiano, direction Rinaldo Alessandrini

Naïve OP 30425

Francesco Cavalli (1602-1676) / Livret de Giovanni Francesco Busenello (1598-1659)

Gli amori d'Apollo e di Dafné (1640) Acte I. Sc. 8 "Volgi, deh volgi il piede"

Mariana Flores, soprano, Ensemble Clematis, direction Leonardo Garcia Alarcon

Ricercar RIC 359

Barbara Strozzi (1619-1677)

Il lamento "Sul Rodano severo" (Gardano /Magni, Venise 1654) extrait des Cantate e ariette op 3

Montserrat Figueras, soprano, Ton Koopman, clavecin, Jordi Savall, basse de viole

Archiv Produktion 00289 479 6217

Barbara Strozzi (1619-1677)

Lagrime mie (extrait des Diporti di Euterpe overo Cantate e ariette a voce sola, op 7, Venise, 1659)

Céline Scheen, Cappella Mediterranea, direction Leonardo Garcia Alarcon

Ambronnay

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Volgendo il ciel, ballo (1636) Dans le Livre VIII de Madrigaux, pub à Venise en 1638)

Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

Opus 111 OP 30425

Parutions 2017

CD Monteverdi. Madrigali volume 3 : Venezia

Anthologie de madrigaux extraits des VII et VIIIème Livres de Claudio Monteverdi (1567-1643)

Interprétés par Les Arts Florissants – Direction : Paul Agnew

coédité par Les Arts Florissants et France Musique (2017)

Claudio Monteverdi par Denis Morrier (Bleu Nuit éditeur 2017)

Actualité

Le Couronnement de Poppée Monteverdi

Direction musicale : Moshe Leiser et Gianluca Capuano

Mise en scène : Moshe Leiser et Patrice Caurier

Chœur d’Angers Nantes Opéra Direction Xavier Ribes - Ensemble Il Canto di Orfeo Direction Gianluca Capuano

Nouvelle production Nantes - Théâtre Graslin

lundi 9, mardi 10, jeudi 12, vendredi 13, dimanche 15, mardi 17 octobre 2017