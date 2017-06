Claude Debussy à Paris en 1902 (4/5)

Programmation musicale

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Nocturnes (1897-99) II. Fêtes

Orchestre Symphonique de Boston, direction Pierre Monteux

Aeon AECD 1215

♫ J. Lenoir

Le train du rêve (enregistré en 1929)

Polaire, chant, avec accompagnement d'orchestre

EPM RECORDS 10 VC 101-10

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Pierre Louÿs (1870-1925)

Chansons de Bilitis (1900-1901) I. Chant Pastoral

Anita Lochner, récitante, Andras Adorjan, Maxence Larrieu, flûtes, Susanna Mildonian, Yoko Nagae-Ceschina, harpes, Elisabeth Sun, célesta

Quantum QUAN 121884

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Nocturnes (1897-99) I. Nuages (transcription pour 2 pianos de Raoul Bardac, Maurice Ravel et Lucien Garban)

Michel Beroff, Jean-Philippe Collard, pianos

EMI 5553472

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Nocturnes (1897-99) III. Sirènes (transcription pour 2 pianos Maurice Ravel)

Duo Benzakoun

Integral INT 221.162

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Nocturnes (1897-99) III. Sirènes

Choeur de l'Orchestre de Cleveland, Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 439896-2

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Pour le piano (1901) I. Prélude

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 4783814

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Pour le piano (1901) III. Toccata

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 4783814

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Pelléas et Mélisande (1902) Acte III. Sc 1. "Oh oh mes cheveux descendent de la tour"

Suzanne Danco, Mélisande, Camille Maurane, Pelléas, Philharmonia Orchestra, direction Désiré-Emile Inghelbrecht

Testament SBT3 1484

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Pelléas et Mélisande (1902) Acte III. Sc 1. "Mes longs cheveux descendent"

Claude Debussy, piano, Mary Garden, soprano

Aeon AECD 1215

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Pelléas et Mélisande (1902) Ah ah petite mère a allumé sa lampe (Acte III Sc 4)

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan

EMI 7493502

Archive voix

► Ricardo Viñes (INA 1938)

Bibliographie

François Lesure, Claude Debussy (Fayard, 2003)

Claude Debussy, Correspondance, annotations préface François Lesure, Georges Liebert et Denis Herlin (Gallimard, 2005)

Léon Vallas, Claude Debussy et son temps, Editions Albin Michel, 1958

Mary Garden, L'Envers du décor, Editions de Paris, 1952

L’ Avant-scène opéra n°266 Pelléas et Mélisande Janvier-février 2012

Le Ménestrel 1901

Le Ménestrel 1902

Henry Gauthier-Villars, (Willy) Garçon l'audition ! (1901) : critiques des concerts de l’année 1899 jusqu’à janvier 1900 inclus

