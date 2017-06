Claude Debussy à Paris en 1902 (1/5)

Programmation musicale

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Pelléas et mélisande (1902) Acte I. Prélude

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, direction Pierre Boulez (enrt 1970)

Sony 88843013332-13-15

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Paul Verlaine (1844-1896)

Mandoline (1882)

Jeanine Micheau, soprano, Aldo Ciccolini, piano

EMI 5735952

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Estampes pour piano (juillet 1903) II. Soirée dans Grenade

Alexis Weissenberg, piano

Philips 456988-2

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Prélude à l'après-midi d'un faune (1891-94)

Orchestre Symphonique de Boston, direction Charles Munch

Sony 88875169792-83

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Rodrigue et Chimène (1890-93)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Musifrance 4509-98508-2

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Pelléas et Mélisande (1902) Acte IV. Sc 4. "Quel est ce bruit on ferme les portes"

Suzanne Danco, Mélisande, Camille Maurane, Pelléas, Philharmonia Orchestra, direction Désiré-Emile Inghlebrecht

Testament SBT3 1484

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Pelléas et Mélisande (1902) Acte I. Sc 1 "Je ne pourrai plus sortir de cette forêt "

Suzanne Danco, Mélisande, Camille Maurane, Pelléas, Philharmonia Orchestra, direction Désiré-Emile Inghlebrecht

Testament SBT3 1484

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Quatuor à cordes en sol mineur (1892-93) I. Animé et très décidé et II. Assez vif et bien rythmé

Quatuor Debussy

Timpani 1C1207

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Quatuor à cordes en sol mineur (1892-93) III. Andantino doucement expressif

Quatuor Debussy

Timpani 1C1207

♫ Claude Debussy (1862-1918) (Poème de Debussy)

Proses lyriques (1892-août 93) III. De fleurs

Anne-Marie Rodde, soprano, Noël Lee, piano

Etcetera KTC 1048

♫ Claude Debussy (1862-1918) (Poème de Debussy)

Proses lyriques (1892-août 93) III. De soir

Anne-Marie Rodde, soprano, Noël Lee, piano

Etcetera KTC 1048

♫ Giuseppe Verdi (1813-1901)

Falstaff (1893) Acte II. Deuxième Partie

Giuseppe Taddei, Falstaff, Rolando Panerai, Ford, Raina Kabaivanska, Alice, Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan

DGG 412 263-2

♫ Claude Debussy (1862-1918) / Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Pelléas et Mélisande (1902) Acte III. Sc 4. "S'ils s'embrassent petit père"

Michel Roux, Golaud, Annik Simon, Yniold, Orchestre des concerts Lamoureux, direction Jean Fournet

Philips 434783-2

Archive voix

► Ricardo Viñes (1938)

Bibliographie

François Lesure, Claude Debussy (Fayard, 2003)

Claude Debussy, Correspondance, annotations préface François Lesure, Georges Liebert et Denis Herlin (Gallimard, 2005)

Léon Vallas, Claude Debussy et son temps, Editions Albin Michel, 1958

Mary Garden, L'Envers du décor, Editions de Paris, 1952

L’ Avant-scène opéra n°266 Pelléas et Mélisande Janvier-février 2012

Le Ménestrel 1901

Le Ménestrel 1902

Henry Gauthier-Villars, (Willy) Garçon l'audition ! (1901) : critiques des concerts de l’année 1899 jusqu’à janvier 1900 inclus