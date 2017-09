Clara Wieck à Leipzig en 1839 (5/5)

♫ Programmation musicale

Clara Wieck (1819-1896)

4 pièces caractéristiques op 5 (1833-36) I. Impromptu. Le Sabbat (Allegro furioso)

Susanne Grützmann, piano

Profil PH07065

Clara Wieck (1819-1896)

Soirées musicales op 6 (1834-36) III. Mazurka en sol mineur

Marie-Josèphe Jude, piano

Lyrinx LYR 2255

Clara Wieck (1819-1896)

Soirées musicales op 6 (1834-36) I. Toccatina

Marie-Josèphe Jude, piano

Lyrinx LYR 2255

Clara Wieck (1819-1896)

Soirées musicales op 6 (1834-36) IV. Ballade en ré mineur

Marie-Josèphe Jude, piano

Lyrinx LYR 2255

Robert Schumann (1810-1856)

Fantaisie op 17 (1836) I. Durchaus fantastich und leidenschaftlich vorzutragen

Jean-Philippe Collard, piano

La Dolce Volta LDV30

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

"An die ferne Geliebte" "A la Bien-Aimée lointaine" (1815-16) Poème d'Alois Jeitteles VI. Nimm sie hin denn diese Lieder

Peter Schreier, ténor, Walter Olbertz, piano

Berlin Classics 0300659BC/5

Robert Schumann (1810-1856)

Etudes Symphoniques op 13 Etude III

Dinorah Varsi, piano

Genuin GEN15353/29

Clara Wieck (1819-1896)

4 Pièces caractéristiques op 5 (1833-36) III. Romance

Jozef De Beenhouwer, piano

Partridge 1131-2

Clara Wieck (1819-1896)

Variations de concert sur la cavatine du Pirate de Bellini op 8 (1837)

Jozef De Beenhouwer, piano

Partridge 1131-2

Franz Liszt (1811-1886)

Six Grandes Etudes de Paganini S 141 N°4 en Mi majeur

France Clidat, piano

Decca 476 4087

Clara Wieck (1819-1896)

Trois Romances op 11 (1839) N°1 en mi bémol mineur

Marie-Josèphe Jude, piano

Lyrinx LYR 2255

Bibliographie

Brigitte François-Sappey, Clara Schumann (Papillon 2001)

Barthold Litzmann, Clara Schumann An Artist's Life Based On Material Found In Diaries And Letters Vol I (1913, en traduction anglaise)

Monique Wohlwend-Sanchis, Clara Schumann-Wieck, l’envers d’un mythe (La Pensée universelle 1987)

The complete correspondence of Clara and Robert Schumann (traduction Hildegard FRITSCH et Ronald Crawford (Peter Lang 2002)

Nancy B. Reich, Clara Schumann - The artist and the woman (Gollancz 1985)

Brigitte Francois Sappey, La musique dans l'Allemagne romantique (Fayard 2009)

Florence May, The Girlhood of Clara Schumann : Clara Wieck and her time (Edward Arnold 1912)

Hector Berlioz, Voyage musical en Allemagne et en Italie (1844)

1837 : Revue et gazette musicale de paris : L. Rellstab sur les musiciens de l’Allemagne du nord

Patrice Veit, _Leipzig et le Gewandhaus à l’époque de F.Mendelssohn-Barthold_y (in Les Grands centres musicaux du monde germanique, Pups )