Clara Wieck à Leipzig en 1839 (4/5)

♫ Programmation musicale

Clara Wieck (1819-1896)

Romance variée op 3 (1831 - pub 1833)

Didier Castell-Jacomin, piano

Continuo Classics CC 777.703

Robert Schumann (1810-1856)

Impromptus sur un thème de Clara Wieck, op 5 (1833) Thème

Peter Frankl, piano

Brilliant Classics 622679

Robert Schumann (1810-1856)

Six Etudes d'après les caprices de Paganini, op 3 (1833) IV. Allegro

Peter Frankl, piano

Brilliant Classics 622679

Clara Wieck (1819-1896)

Concerto op 7 III. Rondo (1833)

Brigitte Engerer, piano, Orchestre Régional de Provence-Alpes-Cote d'Azur, direction Philippe Bender

L'Empreinte Digitale ED 13146

Robert Schumann (1810-1856)

Carnaval op 9, scènes mignonnes sur 4 notes (1834) ASCH-SCHA (lettres dansantes), Chiarina, Chopin

Samson François, piano

EMI 6461312

Clara Wieck (1819-1896)

Concerto op 7 (1833-35) I. Allegro maestoso

Brigitte Engerer, piano, Orchestre Régional de Cannes, Région Provence-Alpes-Cote d'Azur, direction Philippe Bender

L'Empreinte Digitale ED 13146

Bibliographie

Brigitte François-Sappey, Clara Schumann (Papillon 2001)

Barthold Litzmann, Clara Schumann An Artist's Life Based On Material Found In Diaries And Letters Vol I (1913, en traduction anglaise)

Monique Wohlwend-Sanchis, Clara Schumann-Wieck, l’envers d’un mythe (La Pensée universelle 1987)

The complete correspondence of Clara and Robert Schumann (traduction Hildegard FRITSCH et Ronald Crawford (Peter Lang 2002)

Nancy B. Reich, Clara Schumann - The artist and the woman (Gollancz 1985)

Brigitte Francois Sappey, La musique dans l'Allemagne romantique (Fayard 2009)

Florence May, The Girlhood of Clara Schumann : Clara Wieck and her time (Edward Arnold 1912)

Hector Berlioz, Voyage musical en Allemagne et en Italie (1844)

1837 : Revue et gazette musicale de paris : L. Rellstab sur les musiciens de l’Allemagne du nord

Patrice Veit, Leipzig et le Gewandhaus à l’époque de F.Mendelssohn-Bartholdy (in Les Grands centres musicaux du monde germanique, Pups)