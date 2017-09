Clara Wieck à Leipzig en 1839 (3/5)

♫ Programmation musicale

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie Fantastique (1830) II. Un bal

Orchestre Symphonique de San Francisco, direction Pierre Monteux

Sony 8884307348214

Friedrich Kalkbrenner (1785-1849)

Adagio e Allegro di bravura op 102 (1828) II. Allegro

Orchestre Symphonique de Tasmanie, Howard Shelley, piano et direction

Hypérion CDA67843

Franz Liszt (1811-1886)

7 Variations brillantes sur l'air "Ah come nascondere la fiamma" d'Ermione de Rossini op 2 S 149, dédiées à Sébastien Erard (v. 1824)

Leslie Howard, piano

Hypérion CDA 66771/2

Frédéric Chopin (1810-1849)

Concerto n°1 op 11 en mi mineur, 2ème mvt (1830) Romance Larghetto

Pierre Goy, piano Pleyel 1839, Stefano Barneschi et Liana Mosca, violons, Ernest Braucher, alto, Paolo Beschi, violoncelle

Lyrinx strumenti LYR 2266

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Septuor op 20 (1899) I. Adagio. Allegro

Gil Shaham, violon, Michel Rouilly, alto, Truls Mørk, violoncelle, Ronald Dangel, contrebasse, Michael Reid, clarinette, Jakob Hefti, cor, Florenz Jenny, basson

Arte Nova Classics 82876 64015 2

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Ouverture du Songe d'une Nuit d'été op 21 (1826)

Orchestre des Champs-Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901502

Niccolo Paganini (1782-1840)

Concerto n°2 op 7 (1826) III. Rondo "La Campanella"

Yehudi Menuhin, violon, Philharmonia Orchestra, direction Anatole Fistoulari

Warner 5054196957353

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Neue Liebe, neues Leben op 75 n°2 (1809) poème de Goethe (1775)

Karita Mattila, soprano, Ilmo Ranta, piano

Ondine ODE 897-2

Ignaz Moscheles (1794-1870)

Concerto pour piano en sol mineur op 68 (pub. 1825) III. Allegro agitato

Michael Ponti, piano, Philharmonia Hungarica, direction Othmar Maga

Brilliant Classics 95300/3

Bibliographie

Brigitte François-Sappey, Clara Schumann (Papillon 2001)

Barthold Litzmann, Clara Schumann An Artist's Life Based On Material Found In Diaries And Letters Vol I (1913, en traduction anglaise)

Monique Wohlwend-Sanchis, Clara Schumann-Wieck, l’envers d’un mythe (La Pensée universelle 1987)

The complete correspondence of Clara and Robert Schumann (traduction Hildegard FRITSCH et Ronald Crawford (Peter Lang 2002)

Nancy B. Reich, Clara Schumann - The artist and the woman (Gollancz 1985)

Brigitte Francois Sappey, La musique dans l'Allemagne romantique (Fayard 2009)

Florence May, The Girlhood of Clara Schumann : Clara Wieck and her time (Edward Arnold 1912)

Hector Berlioz, Voyage musical en Allemagne et en Italie (1844)

1837 : Revue et gazette musicale de paris : L. Rellstab sur les musiciens de l’Allemagne du nord

Patrice Veit, Leipzig et le Gewandhaus à l’époque de F.Mendelssohn-Bartholdy (in Les Grands centres musicaux du monde germanique, Pups )

Lien

Thierry Maniguet, Pianopolis : Paris, capitale du piano romantique