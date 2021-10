Charpentier-Molière Le Malade imaginaire, une comédie remplie "de danses, musique et ustentiles"

Retour sur la première et la dernière collaboration entre Charpentier et Molière sur une comédie-ballet : Le Malade imaginaire, une comédie à grands frais dû au "prologue et des intermèdes remplis de danses, musique et ustensiles" (La Grange).

Le malade imaginaire, une comédie-ballet sous fond de rivalité

Le Malade imaginaire a une place tout à fait particulière dans le catalogue de Molière. C'est sa dernière pièce. Et c'est à la quatrième représentation, le 17 février 1673, qu'il s'est senti mal. Raccompagné chez lui une fois le rideau tombé, il y mourait peu de temps après… la pièce a aussi une place importante dans la biographie de Marc-Antoine Charpentier, puisque c'est la première fois (et la dernière ) qu'il collaborait avec Molière sur la création d'une grande comédie-ballet. Pour comprendre l’histoire de la pièce il faut d’abord parler d’un autre compositeur : Lully. Molière et Lully ont créer à eux deux le genre de la comédie-ballet. Mais cette entente cordiale s'est rompue au début de l'année 1672. Lully, en effet, a obtenu du roi le privilège de faire représenter des opéras, et pour ne pas risquer la concurrence des pièces mêlées de musique comme les faisait Molière, il a obtenu également que personne d'autre ne puisse faire chanter une pièce entière en musique. Et il a même réussi à avoir une clause qui interdit à quiconque de "faire une représentation accompagnée de plus de deux airs et de deux instruments sans la permission par écrit du sieur de Lully". Là c'en est trop, Molière va voir le roi, le roi très embêté, qui se rend bien compte que ça n'est pas juste, et qui rétablit le droit d'avoir de la musique au théâtre. Mais les manoeuvres de Lully ont évidemment compromis son amitié avec Molière.

C’est en la personne de Marc-Antoine Charpentier que Molière va trouver un nouveau collaborateur et un nouveau compositeur qui lui convient parfaitement. C'est en juillet 1672 que les Parisiens ont pu entendre pour la première fois la musique de Charpentier lors d'une représentation d'une pièce de Molière. On ne sait pas trop quand ni dans quelles circonstances les deux se sont rencontrés… dans tous les cas il l’a engagé. Menacé, Lully, pour ne pas risquer la concurrence de Molière et de son nouveau musicien continue ses manigances. En août 72, paraît une nouvelle ordonnance du roi, qui limite drastiquement le nombre de musiciens au théâtre. Un mois plus tard, dernier coup de Lully, le roi lui accorde le droit de faire imprimer ses musiques, et de disposer aussi des textes sur lesquels elles sont écrites. Autrement dit, Molière n'a plus le libre accès à ses propres textes. Une seule solution : écrire une nouvelle pièce, pour laquelle Lully n'a jamais écrit de musique, ce sera Le Malade Imaginaire.

en savoir plus AUDIO 25 min émission Musicopolis Marc-Antoine Charpentier et Louis XIV

Programmation musicale

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Le Malade imaginaire (1672-73) Ouverture Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) / Molière (1622-1673)

Le Bourgeois gentilhomme (1670) Cérémonie turque 4ème Récit du Mufti La symphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Accord 472512-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Mariage forcé (1672) Intermède "La la la bonjour" Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMA 1901095

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Le Malade imaginaire (1672-73) Eglogue en musique et danse. Autre Entrée de Ballet. Rondeau Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

_Le Malade imaginaire (1672-73) Eglogue en musique et danse. Dernière et grande entrée de ballet_Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire (1672-73) Eglogue en musique et danse. Tous "Ah quelle douce nouvelle" Les Arts florissants, direction William ChristieHarmonia

Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire (1672-73) Eglogue en musique et danse. Tous "Laissez, laissez, Bergers" Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire Acte I. Sc 8. Toinette et Angélique Claudine Coster, Angélique, Denise Benoit, Toinette

Guilde internationale du disque SMS 2 858

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire (1672-73) Premier intermède. Polichinelle et les violons Alain Tretout, Polichinelle, Les Arts florissants, direction William

ChristieHarmonia Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire (1672-73) Premier intermède. Polichinelle et les archers Alain Tretout, Polichinelle, Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire (1672-73) Deuxième intermède. Quatre femmes Mores "Profitez du printemps" Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire (1672-73) Troisième intermède. Cérémonie burlesque Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

_Le Malade imaginaire (1672-73) Troisième intermède. Cérémonie burlesque_Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901887.88

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire "avec les deffences" (1674) Premier intermède. Air pour les coups de bâtons La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Musiques à la Chabotterie 605010

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Molière (1622-1673)

Le Malade imaginaire (1672-73) Troisième intermède. Cérémonie burlesque. Grandes doctores doctrinae Les Arts florissants, direction William ChristieHarmonia

Mundi HMX 2901887.88

Ne manquez pas Le malade imaginaire avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française, spectacle enregistré au théâtre Marigny et diffusé dans 77 cinémas en France du 14 au 19 octobre avec des horaires variés, retrouvez toutes les infos ici.