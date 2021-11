Charlotte Sohy, une symphoniste oubliée

Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire d'une compositrice et de sa symphonie oubliée puis exhumée : Charlotte Sohy (1887-1955).

Une symphonie oubliée puis retrouvée

Comme d'autres compositrices, Charlotte Sohy a bénéficié depuis quelques années de toute l'attention de ses descendants, et en particulier de l'un de ses petits-fils, François-Henri Labey, lui-même musicien, qui consacre sa retraite à copier les partitions de sa grand-mère pour les mettre à la disposition des musiciens. Ce qu'il a fait avec la Symphonie en ut dièse mineur, créée en 2019, un siècle après sa composition. C'est la cheffe Debora Waldman qui après avoir vu la partition de la Symphonie de Charlotte Sohy, a décidé de la créer. Après avoir patiemment mis au point chaque page de l'œuvre avec le petit-fils de la compositrice et le violoniste François-Marie Drieux, elle a pu diriger l'œuvre pour la première fois à Besançon en juin 2019. Elle l'a redonnée en juillet 2021 à la maison de la radio avec l**'Orchestre National de France**. Revenons en musique sur l’histoire particulière de cette compositrice et de son catalogue riche de 35 numéros…

Programmation musicale

Charlotte Sohy (1887-1955)

Symphonie en ut dièse mineur, op 10 "Grande Guerre" (1914-17) III. Vif

Orchestre National de France, direction Debora Waldman (concert donné le 1er juillet 2021 à la Maison de la Radio à Paris)

Charlotte Sohy (1887-1955)

Six Petites Pièces op 14 (1921) III. Au soleil

Erica Sipes, piano

Gabriel Fauré (1845-1924) / Paul Verlaine (1844-1896)

La Bonne Chanson (1892-94) II. Puisque l'aube grandit

Magali Léger, soprano, Michael Levinas, pianoMusique et Associés

MUSAS JS226

César Franck (1822-1890)

Quintette en fa mineur III. Allegro non troppo, ma con fuoco

Ensemble Syntonia

Loreley Production LY 023

Louis Vierne (1870-1937)

Pièces de Fantaisie op 54 (pub en 1926-27) Impromptu

Carolyn Schuster, orgue Cavaillé-Coll de l'église de La Madeleine à Paris

Ligia Digital LIDI 0109151-04

Marcel Labey (1875-1968)

Bérengère (1911-1913) Acte II. Finale. Duo Hélène, Aubry

Geneviève Moizan, Hélène, Robert Massard, Aubry, Orchestre Radio-Lyrique, direction Tony Aubin (enregistrement 19 décembre 1957)

Charlotte Sohy (1887-1955)

Charlotte Sohy (1887-1955)

Charlotte Sohy (1887-1955)

L'esclave couronnée (1917-21, création en 1947 à Mulhouse) Acte III. Finale. Duo Astrid - Olaf

Denise Scharley, Astrid, Jean Giraudeau, Olaf, Orchestre lyrique de la RTF, direction Tony Aubin (enregistrement du 11 février 1955)

Charlotte Sohy (1887-1955)

Quatuor n°1 op 25 (1933) III. Badinage

Quatuor de l'Orchestre Victor Hugo France Comté

(enregistrement à Besançon 6 juin 2019)

Charlotte Sohy (1887-1955)

Triptyque champêtre opus 21 pour flûte, harpe et trio à cordes (1925) III. Danse au crépuscule

Quintette Aeneas

Hybrid'Music H1831

Charlotte Sohy (1887-1955)

