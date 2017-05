Charles Ives à New-York en 1921 (5/5)

Programmation musicale

♫ Charles Ives (1874-1954)

Thoreau (Ives, d'après Thoreau)

ELEKTRA 7559-79249-2

♫ Charles Ives (1874-1954)

Sonate pour piano n°2 "Concord (1916-19, publiée en 1921)

Charles Ives, piano (enregistré en 1943)

MCPS 232598

♫ George Gershwin (1899-1937)

From now on (Fox-trot, enregistré sur rouleau de piano mécanique en octobre 1919)

George Gershwin, piano mécanique

Nonesuch 7559-79370

♫ George et Ira Gershwin

The simple Life (1921) de la revue "A Dangerous Maid"

Nancy Walker, chant, David Baker, piano

Harbinger Records 0632433250228

♫ Noble Sissle et Eubie Blake

Love will find a way (1921) extrait de la revue "Shuffle along"

Noble Sissle, chant, Eubie Blake, piano (enregistré en juin 1921)

New World Records NW 260

♫ Eubie Blake / Will Vodery

Shuffle along (1921) Ouverture

Paragon Ragtime Orchestra, direction Rick Benjamin

New World Records 80731-2

♫ James Price Johnson

Carolina shout

Jimmie Johnson's Jazz Boys, leader et piano James Price Johnson (enrt à New York octobre 1921)

Hot'n Sweet 151032

♫ John Knowles Paine (1839–1906)

Symphonie n°2 en la majeur op 34 "In the Spring" (1879) IV. Allegro giojoso

Orchestre de l'Ulster, direction JoAnn Falletta

Naxos 8559748

♫ Charles Tomlinson Griffes (1884-1920)

The White Peacock (1915 version pour piano, orchestré en 1919)

Orchestre Philharmonique de Buffalo, direction JoAnn Falletta

Naxos 8.559164

♫ Edgard Varèse (1883-1965)

Amériques (1918-21, révision 1926)

Orchestre Philharmonique de New York, direction Pierre Boulez

Sony 88843013332-41

♫ Charles Ives (1874-1954)

Central Park in the Dark (v. 1909, rev. v. 1936, créé en 1946)

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

DGG 429220-2

♫ Charles Ives (1874-1954)

Orchestral Set n°3 (c1912–14, c1921–2) II. Daring Camp Meeting

Orchestre Symphonique de Malmö, direction James Sinclair

Naxos 8.559353

Bibliographie

Henry Cowell and Sidney Cowell, Charles Ives and his Music, Oxford University Press, 1955, 1969

Charles Ives, Memos, Edited by John Kirkpatrick, Norton and Company, 1972

Vivian Perlis, Charles Ives Remembered, An Oral History, Da Capo Press, New York, 1974

Charles Ives, Essais avant une Sonate et Autres Textes, traduits par Carlo Russi, Vincent Barras, Viviana Alberti, Dennis Collins et Sook Ji, Editions Contrechamps, Genève, 2016

Laurent Denave, Charles Ives. Naissance de la modernité musicale aux Etats-Unis, Editions Adam Musicae, 2017

Lien

Galerie de photos de Ives