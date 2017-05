Charles Ives à New-York en 1921 (4/5)

Programmation musicale

♫ Dudley Buck (1839-1909) / Stephen Foster (1826-1864)

Variations sur Old Folks at Home (publié en 1888)

Christopher Herrick, grand orgue de l'Hotel de Ville de Melbourne

Hypérion CDA67758

♫ Charles Ives (1874-1954)

The Things our Fathers loved (1917) Les choses que nos pères aimaient poème de Ives

Thomas Hampson, baryton, Michael Tilson-Thomas, piano

RCA 09026 63703 2

♫ Charles Ives (1874-1954)

The Unanswered Question (1908-révisé en 1934)

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony SMK 60203

♫ Horatio Parker (1863-1919)

A Northern Ballad, poème symphonique (1899)

Orchestre Symphonique d'Albany ,direction Julius Hegyi

New World Records NW 339-2

♫ Horatio Parker (1863-1919)

Four Songs op 51 (1901) II. June Night (poème de Ella Higginson)

Robert White, ténor, Samuel Sanders, piano

Hypérion CDA66920

♫ Charles Ives (1874-1954)

Three Places in New England (1914-15) II. Putnam's Camp Redding Connecticut

Orchestre et Choeur Symphonique de San Francisco, direction Michael Tilson-Thomas

RCA 09026 63703 2

♫ Charles Ives (1874-1954)

The Circus Band (1899, révisé 1920-21) La fanfare du cirque (poème de Ives)

Orchestre et Choeur Symphonique de San Francisco, direction Michael Tilson-Thomas

RCA 09026 63703 2

♫ Charles Ives (1874-1954)

The Housatonic at Stockbridge (1912? ré en 1921) La rivière Housatonic dans la ville de Stockbridge) Poème de Robert Underwood Johnson

Gerald Finley, baryton, Julius Drake, piano

Hypérion HYPE CDA67516

♫ Charles Ives (1874-1954)

Three Places in New England (v.1912–17, rev. v.1921) The Housatonic at Stockbridge (La rivière Housatonic dans la ville de Stockbridge)

Orchestre de Cleveland, direction Christoph von Dohnanyi

Decca 443 776-2

♫ Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°9 (1909-1910) II. Im tempo eines gemächlichen Ländlers

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony SM3K 47585

Bibliographie

Henry Cowell and Sidney Cowell, Charles Ives and his Music, Oxford University Press, 1955, 1969

Charles Ives, Memos, Edited by John Kirkpatrick, Norton and Company, 1972

Vivian Perlis, Charles Ives Remembered, An Oral History, Da Capo Press, New York, 1974

Charles Ives, Essais avant une Sonate et Autres Textes, traduits par Carlo Russi, Vincent Barras, Viviana Alberti, Dennis Collins et Sook Ji, Editions Contrechamps, Genève, 2016

Laurent Denave, Charles Ives. Naissance de la modernité musicale aux Etats-Unis, Editions Adam Musicae, 2017

