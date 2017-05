Charles Ives à New-York en 1921 (3/5)

Programmation musicale

♫ Charles Ives (1874-1954)

Yale-Princeton football game

Orchestre Symphonique de Malmö, direction James Sinclair

Naxos 8.559370

♫ Traditionnel / paroles de John Newton

Amazing Grace (1779)

Leontyne Price, soprano, Choeur masculin de New York, direction George Decker

BMG 09026-68153-2

♫ John Philip Sousa

El Capitan, marche (1897)

Band of the Grenadier Guards, direction Major Rodney Bashford

Decca 448957-2

♫ John Philip Sousa

Marche du Washington Post (1889)

Band of the Grenadier Guards, direction Major Rodney Bashford

Decca 448957-2

♫ Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Prélude en la mineur BWV 543

Michel Chapuis, orgue Schnitger de l'église Saint-Michel à Zwolle, Hollande (enr 1968)

Valois V 4414

♫ Charles Ives (1974-1954)

Holiday Quickstep (1887)

♫ Charles Ives (1874-1954)

Psaume 42 As pants the Hart (v.1891–2)

Ensemble vocal de la SWR de Stuttgart, direction Marcus Creed

Hanssler Classics CD 93.224

♫ Charles Ives (1874-1954)

Variations on America (1891-92)

Hans-Ola Ericsson, orgue Grönlund de la Cathédrale de Luleå, Suède

BIS-CD-510

♫ Antonin Dvorak (1841-1904)

Symphonie n°9 "du Nouveau monde" (1893) I. Adagio - Allegro molto

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony SMK 47547

♫ Traditionnel

Turkey in the straw (début 19ème siècle)

Choeur et Orchestre sous la direction de Mitch Miller

Golden Record A198:17

♫ Charles Ives (1874-1954)

Symphonie n°2 IV. Allegro molto vivace

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

DGG 429220-2

♫ Stephen Foster (1826-1864)

De Campton races

Choeur et Orchestre sous la direction de Mitch Miller

Golden Record A198:17

♫ Charles Ives (1874-1954)

♫ Traditionnel

♫ Charles Ives (1874-1954)

♫ Antonin Dvorak (1841-1904)

♫ Charles Ives (1874-1954)

