Charles Ives à New-York en 1921 (2/5)

Programmation musicale

♫ Charles Ives (1874-1954)_

Ann Street (1921) poème de Maurice Morris_

Susan Graham, mezzo-soprano, Pierre-Laurent Aymard, piano

Warner Classics 2564 60297-2

♫ Charles Ives (1874-1954)

1, 2, 3 (1921) poème de Ives

Susan Graham, mezzo-soprano, Pierre-Laurent Aymard, piano

Warner Classics 2564 60297-2

♫ Charles Ives (1874-1954)

The Circus Band (1899, revue en 1921) poème de Ives

Susan Graham, mezzo-soprano, Pierre-Laurent Aymard, piano

Warner Classics 2564 60297-2

♫ Charles Ives (1874-1954)

Symphonie n°1 (1898-1902, révision 1907) I. Allegro

New Philharmonia Orchestra, direction Harold Farberman

Vanguard Classics 08909771

♫ Charles Ives (1874-1954)

Far from my heav'nly home S 246 - pour mezzo-soprano et orgue

Tamara Mumford, mezzo-soprano, Ferderick Teardo, orgue

Naxos 8.559270

♫ Charles Ives (1874-1954)

Symphonie n°1 (1898-1902, révision 1907-8) III. Scherzo

New Philharmonia Orchestra, direction Harold Farberman

Vanguard Classics 08909771

♫ Charles Ives (1874-1954)

Symphonie n°1 (1898, révision 1907-8) IV. Allegro molto

New Philharmonia Orchestra, direction Harold Farberman

Vanguard Classics 08909771

♫ Charles Ives (1874-1954)

Memories : a. Very Pleasant, b. Rather Sad (1899, revue en 1921)

poème de Ives (Souvenirs : a. Très agréable, b. Plutôt triste)

Susan Graham, mezzo-soprano, Pierre-Laurent Aymard, piano

Warner Classics 2564 60297-2

♫ Charles Ives (1874-1954)

Symphonie n°1 (1898-1902, révision 1907-8) II. Adagio

New Philharmonia Orchestra, direction Harold Farberman

Vanguard Classics 08909771

♫ Charles Ives (1874-1954)

New England Holidays Symphony (1915-20) The Fourth of July

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony SMK 60203

