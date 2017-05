Charles Ives à New-York en 1921 (1/5)

programmation musicale

♫ Charles Ives(1874-1954)

Sonate pour piano n°2 "Concord, Mass. 1840-1860 (1916-19) I. Emerson

Alexei Lubimov, piano

Zig Zag Territoires ZZT

♫ George Gershwin(1898-1937)

Swanee (1919) de la Revue "Capitol"

Al Jonson, chant, avec Carmen Dragon and his Orchestra

Living Era CD AJS 263

♫ Charles Ives (1874-1954)

New England Holidays Symphony (1915-20) II. Decoration Day

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

SonySMK 60203

♫ Charles Ives (1874-1954)

The Side Show (arrangée en 1921) texte de Ives

Roberta Alexander, soprano, Tan Crone, piano

Etcetera KTC 1020

♫ Eubie Blake

Bandana Days (1921) extrait de la comédie musicale "Shuffle Along"

Eubie Blake and his "Shuffle Along" Orchestra

NW 260

♫ Carl Maria von Weber (1786-1826)

Ouverture d'Oberon (1826)

Orchestre de la NBC de New York, direction Arturo Toscanini

Nuova Era 013.6311/12

♫ Johannes Brahms (1833-1897)

Concerto pour violon en Ré majeur (1878) III. Allegro giocoso ma non troppo vivace

Fritz Kreisler, violon, Orchestre Philharmonique de Londres, direction John Barbirolli

Biddulph LAB 001/3

♫ Gustave Charpentier (1860-1956)

Louise (1900) Acte III. Sc 1. Air de Louise "Depuis le jour"

Mary Garden, soprano, (enregistrée en 1926)

♫ Georges Bizet (1838-1875)

Carmen (1875) Acte III. Trio des Cartes

Mary Garden, Carmen (enregistrée en 1929)

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

L'Oiseau de Feu (1910) Final

Orchestre Philharmonique de New York, direction Igor Stravinsky

Sony Classical 88875026162-03

Bibliographie

Henry Cowell and Sidney Cowell, Charles Ives and his Music, Oxford University Press, 1955, 1969

Charles Ives,Memos, Edited by John Kirkpatrick, Norton and Company, 1972

Vivian Perlis, Charles Ives Remembered, An Oral History, Da Capo Press, New York, 1974

Charles Ives, Essais avant une Sonate et Autres Textes, traduits par Carlo Russi, Vincent Barras, Viviana Alberti, Dennis Collins et Sook Ji, Editions Contrechamps, Genève, 2016

Laurent Denave, Charles Ives. Naissance de la modernité musicale aux Etats-Unis, Editions Adam Musicae, 2017

